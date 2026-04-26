Sunt vase de sânge noi, de dimensiuni mici, care se dezvoltă în timp și care au un rol esențial în menținerea alimentării cu oxigen a mușchiului inimii, când arterele principale se îngustează sau se blochează.

Medicii le numesc adesea „bypass-ul natural” al organismului. Sunt la fel de utile și în creier, pentru că împiedică sechele grave atunci când apare accident vascular cerebral ischemic.

Colateralele sunt vase noi de sânge care se formează de-a lungul vieții atunci când anumite părți ale inimii suferă, dar nu sunt afectate brusc. De exemplu, dacă o arteră coronară se îngustează progresiv din cauza depunerilor de colesterol, fără un eveniment acut - cum este, de pildă, un infarct miocardic - mușchiul inimii începe să sufere.

Corespondent Știrile PRO TV: „Atunci, organismul reacționează inteligent. Practic „simte” că acel teritoriu este în pericol și, sub influența unor hormoni de creștere vasculară, începe să formeze vase noi de sânge. Acestea se dezvoltă lent, în timp, și fără ele zona respectivă ar muri, ceea ce ar duce la insuficiență cardiacă sau chiar deces. Colateralele însă ajută mușchiul inimii să rămână viabil. Iar acest lucru este valabil și pentru creier. Atunci când apare, de pildă, un accident vascular cerebral ischemic, persoanele care au colaterale dezvoltate au risc mai mic să rămână cu sechele grave, pentru că aceste vase mici de sânge irigă zona din creier când o arteră mai mare este înfundată.”

Mișcarea are un rol esențial în apariția colateralelor. Cardiologul Ștefan Bușnatu ne explică de ce.

Ștefan Bușnatu, medic primar cardiolog: „Efortul fizic stimulează dezvoltarea colateralelor printr-un mecanism numit precondiționare. Atunci când inima este solicitată, organismul răspunde prin formarea de noi vase de sânge pentru a îmbunătăți circulația. Astfel, inima devine mai eficientă, bate mai puternic și este mai bine oxigenată. Unele persoane produc mai mulți factori de creștere vasculară, ceea ce favorizează dezvoltarea colateralelor. Cu cât o persoană face mai mult sport, mai ales de anduranță, cu atât dezvoltă mai multe vase colaterale.”

Colateralele nu se dezvoltă doar la nivelul inimii sau al creierului, ci în mușchii întregului corp. Specialiștii spun că efortul fizic este recomandat chiar și după un infarct miocardic.

Ștefan Bușnatu, medic primar cardiolog: „După stabilizarea pacientului prin tratament medicamentos sau intervenții, mișcarea ajută la îmbunătățirea funcției inimii și la dezvoltarea de noi vase de sânge. Activitatea fizică trebuie adaptată și progresivă, deoarece există riscuri, precum aritmiile. De aceea este important ca exercițiile să fie făcute sub supraveghere și conform recomandărilor medicale.”

Pe măsură ce îmbătrânim și ne expunem la factori de risc precum fumatul sau alimentația bogată în grăsimi, vasele de sânge se pot îngusta.

Totuși, efortul fizic stimulează factorii de creștere vasculară, iar colateralele reprezintă un mecanism natural de protecție al organismului, pentru că ele contribuie la menținerea vieții și la o calitate mai bună a acesteia, mai ales atunci când sunt susținute de un stil de viață activ.

Astfel, există persoane cu îngustări severe ale arterelor care pot duce o viață activă până la vârste înaintate, fără intervenții majore, datorită dezvoltării colateralelor.