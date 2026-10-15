Andreea Groza: Dacă pierd mușchi înaintea grăsimii, e destul de debusolant când vreau să slăbesc.

Dr. Antonela Burlacu: Da, grăsimea ne ajută să supraviețuim, deci creierul va renunța ultima oară la masa grasă. Și mai e ceva, celulele grase, care rămân, după ce slăbim, au memorie și misiunea să asigure supraviețuirea. E un mecanism de supraviețuire perfect, care înseamnă… rezistență la slăbire.

Andreea Groza: Cumva ne luptăm cu instinctul de supraviețuire. Și atunci ce facem dacă vrem să slăbim?

Dr. Antonela Burlacu: Ne adaptăm la biologie și nu la marketing. Dietele sunt bune, injecțiile de slăbit sunt bune, chirurgia bariatrică de asemenea. Dar înainte de acestea și în timpul lor și după acestea trebuie să învățăm aritmetică simplă. Adică să învăț 1 + 1 = 2. Abia apoi fac fracții complicate - adică diete cu restricție calorică, injecții de slăbit, chirurgie bariatrică.

Andreea Groza: Ce înseamnă 1 + 1 = 2 când mă gândesc să pierd grăsime corporală, dar să nu pierd mușchi în exces?

Dr. Antonela Burlacu: Mușchi nu trebuie să pierdem pentru că mușchii iau glucoza din sânge (adică ceea ce mâncăm), o depozitează și o consumă. Au rol metabolic. Și tot mușchii fac parte din sistemul imunitar.

· 1 din 1 + 1 = 2 înseamnă să mă duc la sala de forță și să îmi țin mușchii funcționali. Nu trebuie neapărat să îi cresc ca să arăt că fac fitness, dar, supuși greutăților, vor fi funcționali. Și consumă calorii și când stau.

· 1 din 1 + 1 = 2 înseamnă ca zilnic să mănânc 1 – 1,6 grame de proteine de origine animală per kilogram corp. Dar raportat la greutatea mea ideală și nu la greutatea din care vreau să scad.

Cu proteine îmi țin mușchii funcționali. Și tot prin acest aport normal de proteine zilnic voi reduce automat disperarea după dulciuri. După ce învățăm aritmetică simplă, trecem la lucruri complicate ca diete, injecții cu GLP1 și GIP sau chirurgie bariatrică. Alături de medic!

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