Cel puțin asta au constatat cei care lucrează în HoReCa: o creștere cu 20% a vânzărilor de produse tradiționale. Se vede treaba că ne-am săturat de mâncare italienească sau chinezească și ni s-a făcut iar poftă de ciorbe și sarmale.

Tendința este una îmbucurătoare, nimic nu ne satisface mai bine decât preparatele cu care au crescut și generațiile de români dinaintea noastră. În plus, ingredientele locale fac o chimie bună cu profilul nostru genetic, adică ne aduc și plăcere și sănătate. Bucătăria românească este gustoasă și sănătoasă dacă modernizăm puțin metodele de gătit și să renunțăm la prăjeala în exces, sosurile cu rântaș și uleiul de floarea-soarelui din belșug.

Avem o mulțime de preparate care respectă alcătuirea unei farfurii ideale și combină produse din toate cele 3 categorii de nutrienți: glucide, proteine, lipide. Fie că vorbim de supe, ciorbe, tocănițe, sarmale sau ardei umpluți, merită lăudat faptul că ele aduc laolaltă carnea, legumele și făinoasele (orez, cartofi, fasole) în proporții optime. Majoritatea sunt gătite sănătos, adică fiert/ înăbușit/ la cuptor...doar dimensiunea porțiilor mai trebuie ajustată.

Dacă introducem mai des în meniu peștele (saramură, nu prăjit!) și nu uităm de mămăligă, murături, ghiveci călugăresc, salată orientală și ciorbă de lobodă, putem face din bucătăria românească un exemplu de echilibru. Cu o condiție: să avem cine să ne gătească.

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O altă constatare, de data asta îngrijorătoare, a industriei alimentare este că au crescut comenzile de mâncare la home-delivery cu 300%. Și segmentul de ready-meal, adică mâncarea gata gătită pe care o poți cumpăra de la supermarket, are o creștere spectaculoasă. Cu alte cuvinte am început să mâncăm românește, doar că de gătit, ne gătesc alții. Indiferent că e vorba de lipsă de timp, nepricepere sau doar comoditate, tendința prezentă este consumul de mâncare gata gătită și livrată direct la ușă!

Probabil că tinerii consideră gătitul ca pe ceva complicat sau plictisitor, altfel nu văd de ce ar avea încredere mai multă în bucătarii de la restaurant sau de la supermarket. Culmea e că mâncarea gătită acasă reduce la jumătate cheltuielile alimentare, îți dă satisfacția și siguranța că știi ce ai pus în cratiță și ar însemna, pentru toți membrii familiei, un moment special petrecut împreună.

Haideți să fim optimiști: indiferent cine a stat în bucătărie, este bine de știut că orice mâncare gătită este mai sănătoasă, mai echilibrată și mai hrănitoare decât produsele procesate și ambalate. Și dacă există catering sau ready-meal unde să putem găși ciorbă sau tocăniță, nu pot decât să fiu fericită- altfel riscăm să nu le mai mâncăm niciodată!