Apar amețeli doar la anumite mișcări? Medicul ORL investighează urechea internă, unde găsim asa numita parte vestibulară.

Se ocupă de echilibru și poate fi impresionată de o simplă viroză. Explicăm. Senzația de lichid în ureche. Așa se simt secrețiile din spatele urechii. Apare o ușoară amețeală.

Dr. Ana Maria Apostol, medic primar ORL: Acest lucru este otita medie, care e evoluția răcelii, nu mai întâi ai răcit și apoi a apărut otita, răceala s-a menținut, viroza se menține si se complică cu această inflamație a urechii, otita medie se complică cu inflamația sinusurilor, sinuzita asta e o evoluție a virozelor.

Sentimentul este trecător

Uneori, după inflamație apare vertijul.

Dr. Ioana Vodă, medic primar ORL: După o otită mai putin tratat sau tratată dar pe un teren imunitar deficitar, această inflamație și infecție poate să afecteze urechea internă și să ajungă la tinitus și vertij, este trecător.

Amețeala resimțită va trece pur si simplu.

Ne uităm la urechea internă. Episoadele cu amețeală și instabilitate se pot repeta însă. Și nu în contextul unei inflamații. În urechea internă găsim otoliți - mici pietricele din calciu, care participă la echilibru. Sunt afectate de deficitul de vitamina D.

Dr. Ioana Vodă, medic primar ORL: Există un vertij otolitic, cu cristale de carbonat de calciu, care sar - este destul de frecvent la vârsta a doua, afectează mai mult femei. Se pare că și tinerii ajung la deficit la vitamina D. Este o cauză mecanică, dar important să găsești cauza. Repoziționările de otoliți sunt destul de simple, dacă sunt într-un singur canal, crizele pot fi mici sau mari în functie de numărul de otoliți săriți, nimeni nu știe câți otoliți au sărit, noi ne dăm seama după frecvența nistagmusului adică mișcările ochilor.

Amețelea se rezolvă mecanic, nu are nevoie de medicamente.