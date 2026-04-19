Există echilibru, inima nu are aritmii, adică turbulențe în curentul electric propriu. Activitatea fizică nu face bine doar mușchiului cardiac și sistemului electric al inimii. Determină tot sistemul nervos să funcționeze bine, când ne mișcăm.

Sistemul nervos dă impulsuri inimii. Și trimite, în interiorul acesteia, substanțe chimice, care reglează pulsul, tensiunea și complicatul mecanism de funcționare al inimii. Unele fac inima să bată mai repede – adrenalina. Altele o calmează. Între acestea trebuie să fie echilibru. Sistemul nervos are nevoie de mișcare, să trimită informații corecte inimii. Ne explică medicul cardiolog aritmolog Gabriela Răileanu.

Dr. Gabriela Răileanu, medic specialist cardiolog aritmolog: „Multă adrenalină la cel mai mic stres psihic sau la cel mai mic efort. Sunt pacienți care, la cel mai mic efort, îi agită – predispune la aceste extrasistole, la cea mai mică neplăcere psihică. Activitatea fizică la acești pacienți reglează acest echilibru între sistemul simpatic, multă adrenalină, și cel parasimpatic calm. Activitatea fizică are această proprietate de a regla între cele două.”

Aritmiile sau palpitațiile înseamnă celule electrice din inimă care funcționează anormal. Din nou, mișcarea este medicament:

Dr. Gabriela Răileanu, medic specialist cardiolog: „Activitatea fizică ajută foarte mult, pentru că antrenează inima să crească pulsul și să suprime aceste focare electrice, și se recomandă să facă activitate fizică, pentru că această activitate fizică îi va ajuta să reducă numărul de extrasistole pe 24 de ore.”

Hipertensiunea remodelează inima și vasele de sânge. Și le distruge.

Dr. Carmen Cristescu, medic primar medicină internă: „Dacă vasul e rigid și foarte strâns, inima are de îndeplinit, de împins o rezistență crescută, se adaptează nevoilor.”

Mișcarea devine și medicament în hipertensiune. Vasele de sânge se contractă, se relaxează și răspund la stimulii sistemului nervos. Le putem regla, conștient, prin activitate fizică.

În timpul activității fizice, în interiorul arterelor producem oxid nitric. De asemenea, relaxează vasele. Va scădea tensiunea.