Summitul liderilor UE de săptămâna viitoare trebuia să fie o ocazie pentru a găsi soluții la dificultățile economice ale continentului, însă se transformă într-o nouă reuniune de gestionare a crizelor. Războiul din Iran scoate din prim-plan problemele pe termen lung.

Întâlnirea, programată pentru 23-24 aprilie în Cipru, a fost convocată în mare parte pentru a face progrese privind bugetul UE de 1.800 de miliarde de euro pentru șapte ani, care trebuie stabilit până în 2028. Discuțiile vor avea loc în continuare, dar vor fi limitate de necesitatea de a aborda criza din Orientul Mijlociu, despre care mulți se tem că ar putea declanșa o recesiune globală.

„Șefii de stat și de guvern au dreptate să acorde timp semnificativ crizelor geopolitice neașteptate din ultimele săptămâni”, a declarat Siegfried Mureșan, principalul negociator pe buget din partea Partidului Popular European. „Totuși, cred că, în calitate de Uniune, nu ar trebui să ne concentrăm tot timpul politic pe un singur subiect și să ignorăm alte teme importante, chiar dacă nu sunt urgente.”

Liderii au cerut Bruxelles-ului să ajute la protejarea consumatorilor și industriei de prețurile ridicate la energie, cauzate de blocada Iranului asupra traficului maritim din Strâmtoarea Ormuz, care durează deja de șase săptămâni. Petrolierele și navele de gaze au rămas blocate în această rută strategică, care leagă exportatori majori precum Qatar și Arabia Saudită de piața globală. Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a avertizat luna trecută că acest conflict riscă să provoace o „recesiune globală autoindusă”.

Însă liderii trebuie să gestioneze simultan mai multe probleme, ceea ce complică situația. Guvernele trebuie să facă progrese importante privind bugetul până la finalul anului, altfel există riscul ca nimic să nu fie pregătit până la 1 ianuarie 2028, ceea ce ar afecta plățile planificate.

În același timp, propunerile pentru creșterea competitivității economice a UE, în contextul competiției comerciale intense, au fost lăsate deoparte, deși Comisia Europeană a finalizat în mare parte un „foaie de parcurs” pentru pașii următori.

„Foaia de parcurs este gata din punct de vedere tehnic, dar capitalele nu cer să discute despre ea — vor să vorbească despre o mie de alte lucruri, precum energia și securitatea”, a declarat un oficial european implicat în elaborarea planurilor. „Sunt 10 subiecte pe masă și nu avem timp pentru toate.”

Geopolitica „provocatoare”

Competitivitatea a urcat pe agenda Consiliului European în ultimul an, pe fondul temerilor că UE rămâne în urmă față de SUA și China, unde costurile energiei pentru industrie sunt mult mai mici. Totuși, acest subiect nu mai este acum o prioritate.

„Având în vedere contextul, este clar că o mare parte din agendă va fi dedicată situației din Orientul Mijlociu”, a confirmat un alt oficial european. Bruxelles-ul colaborează cu Cipru, care găzduiește reuniunea, pentru a asigura timp suficient atât pentru problemele geopolitice, cât și pentru bugetul multianual.

În invitația adresată liderilor, președintele Consiliului European, António Costa, a recunoscut competiția dintre teme: „Vom aborda mediul geopolitic dificil și răspunsul Europei, dar vom oferi și orientări politice pentru lucrările privind bugetul, pentru a pregăti un acord până la finalul anului.”

Alte subiecte importante vor trebui să mai aștepte. Statele sunt presate să aprobe un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, blocat de premierul ungar Viktor Orbán în contextul unui conflict cu Kievul privind o conductă de petrol rusească avariată.

Orbán a pierdut alegerile parlamentare în fața lui Péter Magyar, care a sugerat că ar putea renunța la veto, însă o rezolvare este puțin probabilă înainte ca acesta să preia oficial funcția luna viitoare.