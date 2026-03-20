„Vom îndeplini promisiunea, într-un fel sau altul”, a declarat presei Ursula von der Leyen reporterilor după summitul de la Bruxelles, unde liderii UE nu au reuşit să-l convingă pe premierul ungar Viktor Orban să renunţe la blocarea împrumutului UE, vitat pentru Ucraina.

Liderii UE au condamnat împotrivirea „inacceptabilă” a Ungariei în timpul reuniunii lor, a declarat şi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

„O înţelegere este o înţelegere, trebuie să ne respectăm cuvântul. Şi nimeni nu poate şantaja Consiliul European”, a spus Costa.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că liderii au solicitat Comisiei Europene să găsească modalităţi de a acorda împrumutul şi a calificat veto-ul lui Orban drept un „act de lipsă de loialitate gravă”, fără precedent.

„Acest lucru îşi va lăsa amprenta”, a spus el.

„Aceasta este o încălcare gravă a principiului loialităţii dintre statele membre şi dăunează prestigiului Uniunii Europene”, a comentat cancelarul german.