Atunci când mâncăm o friptură, carne roșie, de exemplu, în intestin va ajunge automat colesterol extern, din alimente.

Dacă va găsi în intestin și fibre din salată sau orice altă formă de legume, colesterolul va fi eliminat.

Toate alimentele de origine animală conțin colesterol. Odată ce le consumăm, colesterolul poate fi eliminat. Ne explică medicul cardiolog, Gabriela Răileanu:

Dr. Gabriela Răileanu, medic specialist cardiolog: „Fibrele vegetale scad absorbția intestinală a colesterolului. Mănânc alimente care conțin colesterol, asociate cu aceste fibre vegetale din intestin, ele se vor elimina împreună cu colesterolul. Și nu se mai produce absorbția de colesterol așa crescută în organism.”

Dr. Steluța Boroghină, medic primar pediatru: „Ce-i cu fibrele astea? Ele nu se absorb, spre deosebire de proteine şi zaharuri, nu se absorb în intestinul subțire și ajung în colon, unde acolo ajung la bacteriuțele alea bune din microbiomul nostru. Lactobacilii digeră”.

Colesterolul extern, luat de alimente, se întâlnește în organism cu ceea ce produce ficatul, colesterolul intern. Asupra acestuia ne ajută să intervenim bine, culmea, grăsimile din alimente.

Dr. Gabriela Răileanu, medic specialist cardiolog: „Alimente de tip nuci, alune, migdale, au rolul de a scădea colesterolul bazat pe conținutul de uleiuri vegetale, care scade producția de colesterol rău în organism, ele fac parte din dietă mediteraneană”.

Cum se iau statinele

Atunci când colesterolul rămâne mare, în ciuda dietei mediterane și a mișcării zilnice, medicii vă dau medicamentele numite statine.

La fiecare trei luni, este evaluată funcția ficatului și funcția musculară. Dacă apar modificări nedorite, se schimbă medicamentele.

Dr. Gabriela Răileanu, medic specialist cardiolog: „De ce preferăm să înceapă statina la toți pacienții de primă intenție. Statina, pe lângă scăderea LDL colesterolul, are şi rolul de a stabiliza plăcile de aterom depuse deja pe vase, să nu se mai rupă. Sunt mici bucăți din plăci, care sunt influențate de trecerea sângelui și se pot rupe. De aceea, medicamentele pe care le dăm pentru colesterol nu au doar rolul scădea colesterolul, ci și de ține plăcile stabile, să nu se rupă și să predispună la cheaguri.”

Odată rupte, aceste placi pot face cheaguri în alte locuri. Așa apar infarctul și accidentul vascular cerebral. Statinele înseamnă protecția cu medicamente, oriunde în lume. Iar mișcarea zilnică este al doilea tip de protecție.

