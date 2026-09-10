Înainte de sarcina programată, aveți nevoie de examen complet ginecologic.

Laura Mustață, medic specialist obtetrică-ginecologie: „Sunt acele controale de prevenție, Babeș Papanicolau, verificăm ovarele, uterul să avem o evaluare ecografică și o stare a aparatului genital, astea nu trebuie ignorate!”.

De asemenea, de analizele uzuale de sânge și de urină. În analizele uzuale, se includ markerii pentru tiroida numiți TSH și FREE T 4. Aceștia arată cum funcționează tiroida. De ce se recomandă înainte de sarcină?

Toate organele și sistemele au receptori pentru hormonii tiroidieni. Sarcina este una dintre cele mai vulnerabile perioade pentru această glandă. Tiroida își mărește volumul în sarcină. Crește, de fapt, nevoia de hormoni.

Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „Femeia ia mai multe kilograme. În primele 18 săptămâni de sarcină, tiroida fătului nu funcționează, crește nivelul de sânge. Și atunci tiroida mamei se mărește că să dea hormoni tiroidieni și mamei și copilului. Dacă tiroida mamei nu era suficient de bine, chiar dacă funcționa bine înainte, când e o nevoie crescută, apare hipotiroidismul - nu mai face față și atunci trebuie să îi dai hormoni tiroidieni suplimentari”.

Se evaluează tiroida înainte de sarcină și în timpul acesteia. Dacă înainte de sarcină aveați o boală autoimună cu manifestare pe tiroidă, sarcina o să liniștească afecțiunea.

Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „Într-o boală autoimună, din fericire, pentru că mama trebuie să își accepte copilul, care e ca un corp străin, imunitatea și bolile autoimune se liniștesc. După naștere, imunitatea mamei revine la normal”.

Și atunci orice boală auto-imună, care privește această glandă, revine.Aveți nevoie de evaluare după naștere la 3, 6 și la 12 luni. Fie că aveți sau nu o boală autoimună. La 3 luni după naștere, statistic, se declanșează cele mai multe tiroidite autoimune.