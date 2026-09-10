Cabinetul urmărește să prevină orice posibilă sustragere de active și, dacă va fi necesar, să ia măsuri împotriva prejudicierii statului, creditorilor și subcontractorilor, scrie Index.

„În ceea ce privește afacerea de 300 de miliarde de forinți privind clădirile de birouri de la Piața Bosnyák, transmit un mesaj lui István Tiborcz și cercului său de afaceri, inclusiv Bayer Construct și Attila Balázs: delapidarea fondurilor publice s-a încheiat”, a declarat Péter Magyar pe pagina sa de socializare.

Attila Balázs, unul dintre cei mai bogați oameni din Ungaria, s-a născut în România, la Remetea, și are afaceri și în județul Harghita.

Premierul a reamintit că, după ce guvernul s-a retras din contractele de sute de miliarde încheiate de Viktor Orbán și familia sa, Bayer Construct Zrt. și compania de proiect înființată pentru mega-investiția de la Piața Bosnyák, ZVK Development Kft., au solicitat protecția împotriva creditorilor în două zile consecutive.

„Aș dori să anunț că guvernul a răspuns prin clasificarea procedurilor de insolvență ale Bayer Construct Zrt. și ZVK Development Kft. ca fiind de importanță strategică.”, a anunțat premierul.

El a adăugat apoi că, în urma deciziei guvernului, instanța va desemna compania National Reorganization Nonprofit Ltd., deținută exclusiv de stat, drept administrator al activelor în cele două proceduri de insolvență.

Astfel, companiile nu pot asuma noi obligații financiare fără aprobarea administratorului, iar acesta poate contesta tranzacțiile încheiate fără permisiunea sa și poate solicita recuperarea plăților care încalcă regulile protecției împotriva creditorilor. Dacă identifică suspiciuni privind o eventuală sustragere anterioară de active, este obligat să sesizeze instanța și autoritățile competente. De asemenea, acesta va fi responsabil de înregistrarea creanțelor creditorilor și de monitorizarea pregătirii acordului cu creditorii.

„Obiectivul nostru este clar: vom folosi toate mijloacele legale de care dispunem pentru a împiedica proprietarii sau persoanele din spatele lor să scoată active din companii, lăsând pierderile în seama statului, creditorilor, angajaților și subcontractorilor.”, a subliniat Péter Magyar.

Noul cartier de la Piața Bosnyák valorează 300 de miliarde de forinți

Zona de aproape șapte hectare din spatele Pieței Bosnyák urma inițial să devină un cartier cu apartamente, magazine și birouri. Prima versiune a proiectului prevedea aproximativ 950 de apartamente, însă ulterior planurile au fost modificate semnificativ: în cele din urmă, proiectul a inclus o clădire cu 168 de apartamente, un centru comercial și șapte clădiri de birouri, cu o suprafață totală de aproximativ 150.000 de metri pătrați.

După cum a relatat anterior în detaliu Index, guvernul Orbán a declarat proiectul o investiție prioritară din punct de vedere al economiei naționale. Cu toate acestea, municipalitatea din Zugló și unii locuitori din zonă s-au opus planurilor din cauza impactului preconizat asupra traficului, mediului și aspectului urban.

Compania Națională de Administrare a Activelor din Ungaria și ZVK Development, subsidiară a lui Attila Balázs, au încheiat, la 6 aprilie 2023, un acord în valoare de 244 de miliarde de forinți privind achiziționarea de către stat a clădirilor de birouri și a terenurilor și bunurilor mobile aferente. Nu era un contract final de vânzare-cumpărare, ci un contract preliminar, însă statul a început să plătească ratele prețului de achiziție în timpul perioadei de construcție.

Publicul a aflat despre tranzacție abia două luni mai târziu, din lista de contracte a MNV. Ákos Hadházy și Transparency International Ungaria au intentat, de asemenea, un proces pentru publicarea documentelor. Potrivit evaluării organizației, statul și-a asumat achiziția în valoare de câteva sute de miliarde de forinți fără concurență deschisă, achiziție publică, o evaluare preliminară a necesității și studii publice de mediu și fezabilitate.

Guvernul Tisza nu a încheiat un contract final de vânzare-cumpărare

Guvernul precedent a justificat achiziționarea complexului de birouri prin faptul că urma să mute acolo, printre altele, Administrația Națională Fiscală și Vamală, Direcția Generală pentru Achiziții Centrale și alte instituții ale statului. Potrivit planului, economii pe termen lung ar fi putut fi realizate prin vânzarea proprietăților centrale eliberate și mutarea administrației de stat într-o singură locație. Cu toate acestea, eficiența economică a acestei soluții nu a fost susținută de un studiu de impact disponibil public.

Prețul net din contractul de investiții a crescut de la cele 244 de miliarde de forinți inițiale la 254,8 miliarde de forinți, ca urmare a modificărilor tehnice solicitate de stat. Potrivit documentelor,

Statul plătise deja aproximativ 315 miliarde de forinți, inclusiv TVA, înainte ca guvernul Tisza, în urma unei analize juridice și financiare, să decidă să nu încheie contractul final de vânzare.

Pe lângă ratele din prețul de achiziție deja plătite, statul poate solicita acum dublul avansului, o penalitate de neexecutare de până la 10% din prețul net de achiziție și despăgubiri suplimentare. ZVK Development consideră, pe de altă parte, că acordul preliminar este în continuare în vigoare. Potrivit companiei, complexul a fost finalizat până la termenul de 30 iunie, are autorizațiile necesare, este mobilat și pregătit pentru predare. Cu toate acestea, disputele juridice de sute de miliarde de forinți au fost urmate acum de procedura de insolvență a Bayer Construct, pe care Bayer Construct Zrt. a depus-o la instanță pe 26 august. Attila Balázs, proprietarul companiei, și-a informat angajații printr-o scrisoare cu privire la inițierea procedurii. Ulterior, cealaltă companie a lui Attila Balázs, ZVK Development Kft., care a dezvoltat proiectul din centrul orașului Zugló, a solicitat, de asemenea, protecția împotriva creditorilor.



