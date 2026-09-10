Marian Andrei: „În conferința care a durat o oră și 17 minute, Apple a prezentat mai multe produse noi, printre care iPhone Duo, primul telefon pliabil al celor de la Apple, iPhone 18 în varianta Pro și Pro Max. Apple Watch seria a 12-a, Apple Watch Ultra 4 și căștile AirPods 5. Din păcate, toate produsele sunt mai scumpe decât anul trecut, și produsele vechi s-au scumpit și ele, din cauza crizei memoriei RAM, singurul produs mai ieftin este AirPods 5.

iPhone Duo este un telefon cu un ecran „de copertă” care are 5,5 inch. Spre deosebire de alte pliabile pe care le-am mai văzut în această formă de pașaport, acest telefon nu are un design simetric, adică este rotunjit pe colțurile din dreapta, în partea dreaptă sus e camera de selfie și ce mi se pare mie foarte interesant e că au încercat să integreze foarte bine sistemul de operare să funcționeze în acest format. Vedem în partea dreaptă este acel dock care stă jos în mod normal pe iPhone”.

Mai multe detalii, în VIDEO.