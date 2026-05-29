Noi vă spunem că aceste substanțe, inițial, cresc temperatura corpului și determină rapid deshidratarea. În combinație cu alcoolul, duc la deshidratare severă și halucinații. Sunt, așadar, periculoase pentru organism și nu trebuie consumate. Sunt informații pe care ar trebui să le aibă orice tânăr, pentru că doar informațiile corecte protejează împotriva consumului.

Iluzia energiei fără limite — asta oferă cele mai consumate substanțe interzise. Fac parte din clasa amfetaminelor.

Ne explică medicul primar de medicină legală, Cristian Paparău.

Cristian Paparău, medic primar medicină legală: „Substanța scade necesarul de somn, necesarul de mâncare. Aceste substanțe produc deshidratare, pentru că va crește rata metabolică, crește temperatura, te deshidratezi, pot să apară halucinații, crește pulsul, frecvența cardiacă, organismul începe să funcționeze mult mai rapid. E ca și cum băgăm într-un conductor de 220 un curent de 380.”

Efect diametral opus îl are alcoolul. Din această cauză, combinația de substanțe interzise plus alcool poate duce ușor la supradoză.

Cristian Paparău, medic primar medicină legală: „Alcoolul produce deshidratare suplimentară. Alcoolul acționează antagonic, pare că ai ajuns la un echilibru, dar nu e așa. Alcoolul poate crește riscul unei supradoze din moment ce am băut și alcool și am consumat o astfel de substanță.”

Medicii ne spun că, după consumul acestor substanțe, crește temperatura corpului, apare deshidratarea. Iar ulterior, la consumul unei cantități mari de apă, poate apărea intoxicația cu apă.

Aceasta este o cauză a convulsiilor. Dacă în grup aveți o persoană cu energie fără sens, e recomandat să o țineți pe loc, să se odihnească și să bea apă, dar cu măsură.

Medicii ne spun că toți tinerii ar trebui să știe că aceste substanțe interzise se găsesc sub forma unor pastile.

Dar că, într-o pastilă, pot exista și șase–șapte substanțe active. Pe de o parte, amfetaminele, care măresc energia, pe de altă parte substanțe antagonice. În plus, receptorii fiecăruia pot percepe diferit aceste substanțe. Aceasta este explicația pentru care unii tineri, perfect sănătoși, pot ajunge mai ușor la intoxicații severe.

Cristian Paparău, medic primar medicină legală: „Am găsit într-o singură pastilă amfetamină, metamfetamine și substanțe antagonice, care să le reducă efectul, inclusiv anestezice veterinare. Nu există posibilitatea să testezi ce e într-o pastilă pe care o iei ca să te simți mai bine; nu știi ce e într-o pastilă.”

Transmiteți aceste informații tinerilor tentați să ia substanțe interzise. Mulți nu se gândesc la consecințe.

Pe lângă acuzațiile de natură penală cu care se pot confrunta, organismul lor poate suferi ani de zile după consumarea acestor substanțe toxice.