În cadrul emisiunii „Doctor de bine", medicul primar în chirurgie plastică, dr. Matei Iordache, explică modul în care s-a schimbat în ultimii ani abordarea procedurilor estetice, de la dorința de transformare vizibilă către un trend tot mai puternic orientat spre natural, echilibru și prevenție.

În ultimii 10, 15 ani s-a schimbat ideea de frumusețe, în sensul că mergem mai mult pe partea naturală?

dr. Matei Iordache: „Cu siguranță s-a schimbat atât la nivel mondial, cât și național. În trecut, după perioade mai dificile, a urmat o deschidere către chirurgia estetică și procedurile non-invazive, care au devenit tot mai populare. Mulți pacienți au apelat la tratamente injectabile sau intervenții estetice. Totuși, uneori s-a exagerat, în dorința de a amâna intervențiile chirurgicale. În prezent, tendința este clar orientată către natural: să arăți mai bine, mai odihnit, dar fără a-ți pierde identitatea. Este un echilibru important. Orice exces nu este benefic. Important este echilibrul. Îmi place să promovez ideea de "să se vadă fără să se vadă": pacientul să arate mai bine, mai fresh, dar să rămână el însuși, fără un aspect artificial.”

Sunt foarte multe lucruri promovate pe rețelele sociale. Cum facem diferența între ce este corect și ce poate fi periculos?

dr. Matei Iordache: „Este o întrebare complexă. În primul rând, estetica este subiectivă. Apoi, cel mai important este să apelăm la un medic specialist, să discutăm despre ce ne dorim și ce este realist. Trendurile vin și pleacă. Ce este important este să găsim ce ni se potrivește nouă, pe termen lung, nu doar ceea ce este "la modă". Trendurile pot fi o sursă de inspirație, dar nu ar trebui urmate orbește. Am avut situații în care pacientele își doreau exact același rezultat ca al altcuiva, dar în estetică totul trebuie personalizat, ca la un croitor: măsori de mai multe ori și tai o singură dată.”

Unde se termină estetica și unde începe medicina anti-aging orientată spre longevitate?

dr. Matei Iordache: „Cel mai important este conceptul de longevitate. Medicina modernă se bazează pe prevenție: somn, alimentație, stres, sport, protecție solară. Toate influențează modul în care îmbătrânim. Putem începe proceduri ușoare chiar de la 30 de ani pentru a încetini procesul de îmbătrânire, dar totul trebuie făcut cu măsură.”

Tratamentele estetice pot ajuta la o piele sănătoasă pe termen lung?

dr. Matei Iordache: „Da, dar trebuie privit totul ca un ansamblu. Pielea este doar un strat superficial. Avem nevoie de structură, de susținere, nu doar de hidratare. În unele cazuri, mai ales la vârste înaintate, o intervenție chirurgicală poate fi mai potrivită decât tratamentele injectabile.”

Reușiți să vă dați seama când un pacient vrea o schimbare sănătoasă sau una artificială?

dr. Matei Iordache: „În general, da, dar consultația inițială este esențială. Trebuie să vedem așteptările pacientului și dacă sunt realiste. Dacă cineva vine cu o fotografie și vrea exact același rezultat, trebuie explicat ce este posibil și ce nu.”

Este greu să convingeți un pacient care își dorește o anumită mărime sau formă?

dr. Matei Iordache: „Nu neapărat. Când explici logic și răbdător, de cele mai multe ori se ajunge la un acord. În prezent, există chiar un trend spre natural, inclusiv în cazul renunțării la unele implanturi.”

Care sunt intervențiile cu cea mai mare naturalețe după 40–50 de ani?

dr. Matei Iordache: „Depinde de pacient. În multe cazuri, stimulatoarele de colagen sunt o opțiune foarte bună, pentru că ajută la fermitatea pielii și oferă un efect discret de lifting. Somnul, alimentația și mișcarea sunt extrem de importante pentru piele. De fapt somnul este esențial pentru refacerea organismului, inclusiv a pielii. Se vede direct pe chip când o persoană este odihnită sau nu.”

Există tot mai mulți bărbați care apelează la chirurgia estetică?

dr. Matei Iordache: „Da, numărul lor este în creștere. Diferența este că bărbații își doresc rezultate foarte discrete, fără să fie evident că au intervenit estetic. Majoritatea sunt tratamente injectabile: botox, acid hialuronic, stimulatoare de colagen, dar și terapii pentru păr, cum este PRP.”

Ce sfaturi aveți pentru menținerea unei pieli sănătoase vara?

dr. Matei Iordache: „Cel mai important este protecția solară. Expunerea excesivă la soare duce atât la îmbătrânire prematură, cât și la riscuri crescute de cancer de piele. A îmbătrâni frumos înseamnă a păstra naturalețea, identitatea și echilibrul. Să accepți trecerea timpului, dar să rămâi tu însuți, cu mici ajustări care să te facă să te simți bine.”