Specialiștii spun că tot mai multe persoane își doresc rezultate care să le pună în valoare trăsăturile, fără a le schimba complet aspectul.

Alegerea tratamentului potrivit trebuie făcută în funcție de nevoile fiecărui pacient, cu accent pe naturalețe.

Mai multe informații despre intervențiile folosite în estetică găsiți pe stirileprotv.ro, în emisiunea „Doctor de bine”.

Dr. Matei Iordache, medic primar chirurgie plastică: „Curentul actual în estetică este de a merge pe natural, de a fi tot tu, dar într-o variantă mai bună, mai odihnită, fără a-ți pierde naturalețea. Dacă vorbim de estetică, facem lucrurile când simțim și dacă simțim să le facem. Să apelăm la un medic specialist, să vedem dacă planul de tratament ni se potrivește sau nu.