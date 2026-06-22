Cum poate crede cineva că AUR luptă împotriva sistemului, atunci când partidul lui George Simion „se reconciliază cu constructorul sistemului” afirmă retoric șeful USR. Declarația vine în contextul în care premierul desemnat a anunțat o întâlnire cu liderul AUR pentru a discuta susținerea guvernului său.

„George Simion tocmai a anunțat că AUR vrea să se «reconcilieze» cu PSD. Veștea va ajunge premier doar pupând inelul lui Simion. Cum să crezi că AUR luptă împotriva sistemului, când se reconciliază cu constructorul sistemului? Când Simion dă mâna cu partidul pensiilor speciale, al sinecurilor, al Nordis-ului, al cutiilor de pantofi pline cu bani?”, a scris Fritz pe Facebook, conform Agerpres.

USR, consecvent în opoziția față de guvern

Fritz a subliniat că USR rămâne consecvent și nu va vota un guvern pe care îl consideră antireformist, „al incompetenților dovediți” și al extracției banilor românilor în buzunare personale”.

Veștea: „Un om al dialogului și al consensului”

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a anunțat luni că va avea o întâlnire cu George Simion, punctând că este „un om al dialogului” și că își asumă responsabilitatea de a pune capăt „haosului politic”.

„Sunt un om al dialogului și al consensului. Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion. Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români”, a scris Veștea pe Facebook.

Simion: „Guvernul Veștea nu va avea voturile AUR”

George Simion a declarat anterior că Guvernul Veștea nu va avea voturile partidului său la învestirea din plenul reunit, darîl așteaptă pe premierul desemnat la sediul AUR, până la ora 20:00, menționând că cei din AUR sunt dispuși să contribuie la un efort de consens și reconciliere.