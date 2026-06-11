În cazul cancerului pulmonar, diagnosticul pus la timp poate crește șansele de supraviețuire de la 10% la aproape 90%. Cu toate acestea, mulți pacienți ajung la medic abia atunci când boala este deja avansată. Cancerul pulmonar rămâne principala cauză de mortalitate prin cancer în România, iar medicii atrag atenția că diagnosticul precoce poate face diferența dintre viață și moarte. Deși fumatul este responsabil pentru majoritatea cazurilor, există și alți factori de risc mai puțin cunoscuți, precum expunerea la radon sau azbest.

În cadrul emisiunii „Doctor de Bine”, dr. Alexandru Babliuc, medic primar chirurgie toracică, a explicat care sunt principalele afecțiuni tratate de chirurgii toracici, ce simptome nu trebuie ignorate și cum au schimbat tehnicile minim invazive recuperarea pacienților. Specialistul subliniază că renunțarea la fumat și depistarea precoce a bolii sunt cele mai importante măsuri pentru protejarea sănătății plămânilor.

Care sunt principalele afecțiuni care ajung în chirurgia toracică?

Dr. Alexandru Babliuc: Noi, ca chirurgi toracici, tratăm bolile organelor aflate în cavitatea toracică, începând cu peretele toracic și în principal plămânii. De asemenea, tratăm afecțiuni ale mediastinului, unde sunt localizate esofagul și traheea. Inima nu intră în sfera noastră de activitate, aceasta aparținând chirurgiei cardiovasculare. Patologia noastră se împarte în două mari categorii: urgențele traumatice, în special cele rezultate din accidente rutiere, și chirurgia oncologică. Cancerul bronhopulmonar este cea mai frecventă afecțiune oncologică pe care o tratăm.

Cât de importantă este prevenția în cancerul pulmonar?

Dr. Alexandru Babliuc: Prevenția este esențială. Cea mai bună intervenție chirurgicală este aceea pe care nu trebuie să o facem, pentru că pacientul nu ajunge să dezvolte boala. În cazul cancerului pulmonar, aproximativ 85% dintre cazuri sunt cauzate de fumat. Dacă am elimina complet fumatul, majoritatea cancerelor pulmonare ar dispărea. Un alt factor de risc important este radonul, un gaz natural care se degajă din sol și se poate acumula în încăperile slab ventilate. O aerisire frecventă a locuinței reduce semnificativ expunerea. De asemenea, expunerea la azbest rămâne un factor de risc, chiar dacă utilizarea sa a fost interzisă în Uniunea Europeană de peste două decenii.

Observați tot mai mulți pacienți tineri cu cancer pulmonar?

Dr. Alexandru Babliuc: Din păcate, da. Vedem din ce în ce mai frecvent pacienți tineri diagnosticați cu afecțiuni oncologice pulmonare. Uneori putem identifica factorii de risc, precum fumatul sau expunerile profesionale. Alteori intervin factori genetici, de mediu, alimentația sau stilul de viață. Nu întotdeauna putem explica exact de ce apare boala.

Cât de important este diagnosticul precoce?

Dr. Alexandru Babliuc: Diagnosticul precoce poate face diferența între viață și moarte. Dacă un cancer pulmonar este descoperit și tratat în stadiul I, rata de supraviețuire la cinci ani este de aproape 90%. În schimb, în stadiul IV, rata de supraviețuire scade la aproximativ 10%.

În ce stadii ajung pacienții la spital?

Dr. Alexandru Babliuc: Pentru că lucrăm într-un spital de urgență, vedem frecvent pacienți care ajung atunci când apar complicații. Mulți se prezintă cu dificultăți respiratorii severe, obstrucții bronșice sau acumulări de lichid în cavitatea pleurală. Din păcate, când cancerul pulmonar produce simptome importante sau durere, de cele mai multe ori boala este deja într-un stadiu avansat.

Un simptom alarmant este tusea cu sânge. Chiar și un singur episod trebuie investigat. Însă cel mai frecvent semn ignorat este tusea persistentă. Orice tuse nou apărută, care nu răspunde la tratamentele obișnuite și durează mai mult de trei săptămâni, necesită investigații suplimentare.

Este suficientă radiografia pentru depistarea cancerului pulmonar?

Dr. Alexandru Babliuc: Nu. Atunci când o tumoră este vizibilă pe radiografia pulmonară, de multe ori boala este deja într-un stadiu avansat. Singura investigație care și-a demonstrat eficiența în reducerea mortalității este computer-tomografia cu doză redusă de radiații (low-dose CT). Aceasta poate identifica noduli foarte mici, chiar de câțiva milimetri, și este recomandată persoanelor cu risc crescut.

Se folosesc tehnici minim invazive în chirurgia toracică?

Dr. Alexandru Babliuc: Absolut. Chirurgia toracică a evoluat spectaculos în ultimii 20 de ani. Dacă în trecut erau necesare incizii de 20-25 de centimetri și recuperări de lungă durată, astăzi folosim frecvent tehnici minim invazive și chirurgie video-asistată. Prin incizii mici introducem camera video și instrumentele necesare, iar recuperarea este mult mai rapidă. În plus, chirurgia robotică devine tot mai prezentă și probabil va reprezenta standardul viitorului.

Cum decurge recuperarea după o intervenție toracică?

Dr. Alexandru Babliuc: Recuperarea începe foarte repede. Pacienții sunt mobilizați la doar câteva ore după operație și efectuează exerciții de respirație cu dispozitive speciale. Controlul durerii este foarte important și folosim protocoale moderne care permit pacientului să se ridice și să se miște cât mai repede. Recuperarea este rezultatul muncii unei întregi echipe medicale: chirurgi, anesteziști, asistente și personal auxiliar.

Există situații în care tratamentul este doar medicamentos?

Dr. Alexandru Babliuc: Da, însă în oncologie acest lucru înseamnă, de regulă, că boala este într-un stadiu avansat și că intervenția chirurgicală nu mai aduce beneficii semnificative în ceea ce privește supraviețuirea. În astfel de situații sunt necesare tratamente sistemice, precum chimioterapia, imunoterapia sau terapiile țintite.

Ce sfaturi aveți pentru menținerea sănătății plămânilor?

Dr. Alexandru Babliuc: În primul rând, opriți fumatul. Plămânul este surprinzător de iertător. La zece ani după renunțarea la fumat, riscul de cancer pulmonar scade la jumătate, iar după aproximativ 15 ani se apropie de cel al unei persoane care nu a fumat niciodată. Pe lângă renunțarea la fumat, recomand un stil de viață sănătos, alimentație echilibrată, activitate fizică și vaccinarea anuală antigripală și antipneumococică pentru persoanele vulnerabile. Fumul de țigară conține peste 7.000 de substanțe chimice, dintre care peste 70 sunt cancerigene. Chiar și după ani de expunere, organismul începe să se recupereze atunci când renunțăm la fumat, iar beneficiile apar mai repede decât cred mulți fumători.