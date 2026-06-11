Consiliul Național pentru Reducerea și Gestionarea Riscurilor de Dezastre (NDRRMC)a declarat că seismul a afectat peste 75.300 de gospodării, respectiv cel puţin 346.000 de persoane. De asemenea, peste 45.000 de locuitori afectaţi au fost strămutaţi, iar mai bine de 12.600 de case au suferit daune.

Cutremurul a declanşat, de asemenea, 45 de incidente conexe, în principal alunecări de teren.

Consiliul a precizat că seismul a afectat funcţionarea a 45 de tronsoane de drum, opt tronsoane de pod, un aeroport şi două porturi maritime, precum şi sectoarele agriculturii, creşterii animalelor şi pescuitului. De asemenea, serviciile de distribuţie a energiei electrice au fost afectate în 48 de oraşe şi municipalităţi.

Cutremurul s-a produs luni, la ora locală 07:37 (23:37 GMT, duminică) şi a avut magnitudinea 7,8, potrivit Institutului de Vulcanologie şi Seismologie din Filipine (Phivolcs).

Epicentrul seismului a fost localizat la sud-vest de oraşul Maasim, în provincia Sarangani, pe insula sudică Mindanao, a indicat Phivolcs.