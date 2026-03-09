Fumătorii se oxigenează slab. Este motivul pentru care, dacă suferă de parodontoză, gingiile nu sângerează și nu îi avertizează de prezența bolii. În felul acesta, dinții pot fi pierduți ușor.

Un fum de țigară. Și încă unul. Înseamnă un nivel crescut de dioxid de carbon în cavitatea orală. Permite dezvoltarea unor specii de bacterii agresive, care ajung în straturile profunde ale parodonțiului, adică ale țesuturilor moi, care susțin dintele asemenea unor sfori. Și le distrug. Aceasta e boala parodontală. Începe cu o sângerare a gingiei.

Dr. Magda David, medic stomatolog parodontologie: „Când te speli pe dinți, dacă nu ai fumat și ai o problemă parodontală, își curge sânge din gingii, știi că ai probleme.”

Dar fumatul acționează și asupra sistemului circulator. La fiecare fum de țigară, tensiunea arterială crește automat. La fiecare fum de țigară, primiți mai puțin oxigen decât aveți nevoie. Cele mai mici artere, cele care irigă cavitatea orală, se contractă. Și rezultă o situație paradoxală, care nu vă trimite la medic:

Dr. Magda David, medic stomatolog parodontologie: „Când fumezi și ai o problemă parodontală, paradoxal, gingiile sângerează mai puțin și crezi că ești bine. Persoanele care s-au lăsat de fumat au început să le sângereze gingiile pentru că, fiind oxigenate din nou vasele de sânge, vor permite sângerarea. Și zic medicului - nu îmi face bine că m-am oprit din fumat, uite, îmi sângerează gingiile că m-am oprit din fumat.”

Din acest motiv, fumătorii ajung, de obicei, la stomatolog cu distrugeri mari ale țesuturilor din cavitatea orală.

Și eventuale intervenții de chirurgie orală și parodontală vor avea o rată de succes influențată de fumul de țigară.

Dr. Mihnea Velisarato, medic specialist chirurgie orală: „Avem țesuturi bune, avem țesut keratinizat? Pacientul fumează, are diabet? Ce trebuie făcut? Scade numărul de țigări, reglăm glicemia, astfel încât să avem o rată de succes cât mai bună.”

Vindecarea e rapidă doar fără țigări.