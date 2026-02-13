Toate spațiile interioare existente în care fumatul este deja interzis vor deveni „fără tutun încălzit și fără țigări electronice”, inclusiv locurile de muncă, barurile, transportul public și vehiculele private care transportă persoane sub 18 ani, scrie Daily Mail.

Guvernul extinde interdicțiile și în aer liber

În același timp, fumatul, utilizarea țigărilor electronice și a tutunului încălzit vor fi interzise pentru prima dată și în unele zone în aer liber, inclusiv în locurile de joacă pentru copii și în afara școlilor, sub rezerva consultării.

Departamentul Sănătății și Asistenței Sociale a declarat că această măsură va proteja copiii și persoanele vulnerabile, inclusiv de efectele nocive ale fumatului pasiv.

Criticii au acuzat însă guvernul de „exces de zel”, care riscă să afecteze și mai mult un sector al ospitalității care se află deja într-o situație dificilă.

Conform propunerilor, fumatul va fi interzis în afara spitalelor și a altor unități medicale, însă vapingul va fi în continuare permis, în scopul de a sprijini fumătorii care încearcă să renunțe la fumat.

Zonele în aer liber din apropierea localurilor de ospitalitate, cum ar fi barurile, pub-urile și grădinile restaurantelor, vor fi scutite de interdicție, alături de „spațiile publice larg deschise”, inclusiv plajele.

Iar oamenii vor putea în continuare să aleagă dacă fumează sau vapează în casele lor sau în spații private în aer liber.

Autoritățile justifică interdicțiile

Secretarul pentru sănătate Wes Streeting a declarat: „Niciun copil dintr-un parc de joacă și niciun pacient dintr-un spital nu ar trebui să sufere din cauza faptului că altcineva alege să fumeze. Fumatul pasiv crește riscul de boli cardiace și cancer pulmonar, iar noi vrem să protejăm copiii și bolnavii de aceste pericole. Prevenirea este mai bună decât vindecarea, așa că acest guvern reduce presiunea asupra Serviciului Național de Sănătate și construiește o Britanie mai sănătoasă, în care toată lumea trăiește bine mai mult timp.”

Consultarea reprezintă un „pas important” către implementarea proiectului de lege privind tutunul și țigările electronice, care se află în curs de adoptare în Parlament, a declarat Departamentul Sănătății și Asistenței Sociale.

Consultarea va analiza modul în care vor fi stabilite limitele în aer liber, alături de posibile excepții, cu intenția de a face regulile proporționale și aplicabile, a adăugat departamentul.

Criticii denunță măsurile guvernului

Însă Christopher Snowdon, șeful departamentului de economie a stilului de viață al Institutului de Afaceri Economice, a declarat pentru Daily Mail: „Extinderea interdicției de a fuma pentru a include și vapingul în multe locuri este o măsură ridicolă și draconică.

Nu există nicio justificare științifică pentru interzicerea vapingului, deoarece vaporii de apă nu dăunează nimănui.

Mașina personală este un loc cât se poate de privat și ar trebui să fie la latitudinea proprietarului să decidă dacă dorește să folosească țigara electronică sau să permită altora să o folosească în vehiculul său.

De asemenea, dacă proprietarii doresc să interzică clienților să folosească țigara electronică în pub-ul lor, aceasta ar trebui să fie o decizie pe care să o ia ei și pot lăsa clienții să aleagă dacă doresc să bea acolo sau nu.

Organizațiile de sănătate susțin legea

Ministrul afacerilor, Kate Dearden, a declarat: „Acestea sunt propuneri specifice menite să protejeze copiii și familiile de fumatul pasiv și de vaping, fără a exercita o presiune suplimentară asupra pub-urilor, restaurantelor sau sectorului ospitalității în general. Am afirmat clar că vom sprijini întreprinderile și, după ce le-am ascultat preocupările, am exclus spațiile de ospitalitate în aer liber de la aceste modificări.”

Dr. Charmaine Griffiths, director executiv al British Heart Foundation, a declarat: „Niciun copil nu ar trebui să fie nevoit să treacă printr-un nor de fum pasiv mortal în drumul său către sala de clasă sau locul de joacă, și niciun pacient nu ar trebui să fie expus la pericole în incinta spitalului. Susținem cu tărie consultarea guvernului și legislația istorică care stă la baza acesteia și solicităm implementarea urgentă a acesteia pentru a proteja pe toată lumea de pericole.”