Ne uităm la pelvis. Aici găsim organele de excreție, dar și organele sexuale, plus ultima parte a colonului, care are spațiu... locativ limitat.

Să ne îngrășăm înseamnă să ocupăm cu grăsime acest spațiu mic și să mărim riscul bolilor grave. În cazul bărbaților, e mai periculos, pentru că oasele pelvisului sunt diferite de cele ale femeilor.

Obezitatea crește direct riscul de cancer de rect și de colon – ne spun studiile. Iar bărbații sunt în risc mai mare decât femeile. Aceasta deoarece grăsimea păcălește ușor – în cazul bărbaților.

Ne îngrășăm. Femeile vor depune o cantitate mai mare de grăsime spre exterior, unde e vizibilă. Bărbații își vor mări grăsimea viscerală, dintre organe. Această grăsime produce inflamație cronică. E asociată cu diabet, boli cardiovasculare, ficat gras, dar și cu tipuri de cancer ale aparatului digestiv.

Polipii colonului pot deveni tumori maligne

Ne uităm la colon. Aici, prima oară apar polipi, adică tumori benigne. Dar e doar o chestiune de timp până vor deveni tumori maligne.

Dr. Victor Ștefănescu, medic primar chirurgie oncologică: „Clasic se consideră că durata de timp necesară ca un polip să se transforme în cancer e de aproximativ 10 ani, asta explică de ce la o colonoscopie curată, următoarea colonoscopie e peste 10 ani. Dacă am văzut ceva la colonoscopie, o leziune, se controlează mai repede prin colonoscopie.”

Colonoscopia de control înlătură polipii și riscul apariției cancerului pe aceștia dispare. Dacă vorbim deja de cancer confirmat prin biopsie, iată abordările chirurgicale:

Dr. Victor Ștefănescu, medic primar chirurgie oncologică: „Tumorile de colon le găsim în mare cavitatea abdominală, unde le putem aborda foarte ușor. Problema tumorilor care sunt situate în pelvis este că pelvisul e format din os și din mușchi. Inextensibil, iar dacă pacientul e de sex masculin e o mare diferență în geometria pelvisului. Dacă coroborăm cu grăsimea de la bărbat, cea mai importantă e viscerală.”

Intervențiile chirurgicale trebuie să protejeze nervii

Ne uităm la pelvis. Un spațiu inextensibil, în formă de pâlnie. Vedem ultima parte a intestinului gros, dar și prostata, un organ de dimensiuni mici, în vârful acesteia. De o parte și de alta se află nervii fără de care nu ar fi posibilă micțiunea normală, defecația normală, dar și activitatea sexuală.

Intervențiile în zonă trebuie să păstreze nervii. Se întâmplă cu ajutorul robotului. Atât la operațiile destinate rectului, prostatei, dar și la intervențiile ginecologice.

Dr. Mircea-Valentin Pârvuț, medic primar urolog: „Sunt bandelete, care trec pe lângă prostată, neuro-vasculare. Acolo e marea bătălie, complicațiile după cancer de prostată – incontinența urinară și disfuncția erectilă. Rezultatele cele mai bune sunt la robot. Robotul reușește să prezerve aceste țesuturi și pacientul să rămână continent și cu o funcție erectilă bună.”

O colonoscopie de control se face prima oară la 45 de ani, apoi ritmul investigației e indicat de medic. Ecografia de abdomen și pelvis se face anual, de la 20 de ani. În lipsa aparentă a problemelor.