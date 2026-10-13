Inițiativa legislativă, depusă de deputații USR Ciprian Rigman, Adrian Wiener și Ovidiu Paraschivescu, propune modificarea cadrului legal privind sprijinul acordat pacienților oncologici de către membrii familiei sau alte persoane apropiate. Proiectul vizează extinderea posibilităților de a însoți un pacient adult la consultații și investigații medicale, fără ca acest lucru să implice automat pierderi financiare pentru persoana care îl însoțește.

Senatul, prima cameră sesizată, a trimis inițiativa la Camera Deputaților, care este forul decizional.

În prezent, legislația prevede acordarea concediului și a indemnizației aferente pentru persoanele care însoțesc pacienți oncologici adulți la intervenții chirurgicale și tratamente. Inițiatorii propun ca măsura să acopere și situațiile în care pacientul are nevoie de însoțire la un control sau la o investigație medicală importantă.

„Oamenii au nevoie de o mână caldă pe holul spitalului, nu de uși închise și acte absurde. Să poți să-ți însoțești mama, tatăl sau soțul la un control medical fără să pierzi bani din salariu este un lucru normal. Nu putem aștepta ani de zile până când se vor construi noi spitale; pacienții oncologici au nevoie de sprijin acum. Mulțumim celor 106 senatori din 107 care au înțeles această urgență și au votat pentru susținerea proiectului nostru”, precizează deputatul USR Ovidiu Paraschivescu.

Prin modificarea propusă a Legii nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, inițiatorii urmăresc ca persoana care, la solicitarea pacientului și cu recomandarea medicului curant, îl însoțește la investigații medicale, intervenții chirurgicale și tratamente să poată beneficia de concediu și de indemnizație pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice cu vârsta de peste 18 ani.

„Ceea ce pentru un om sănătos poate să nu pară mare lucru pentru un pacient oncologic și familia sa este un ajutor concret și binevenit, într-o perioadă dificilă, când orice mână întinsă face o mare diferență în bine. Le mulțumesc tuturor colegilor senatori, care au demonstrat, prin adoptarea fără niciun vot împotrivă a acestei propuneri legislative, că ajutorarea pacienților oncologici nu are culoare politică, așa cum e și firesc”, declară deputatul USR Ciprian Rigman.

Pacienții oncologici trebuie să parcurgă un traseu medical complex, care poate include investigații imagistice și de laborator, consultații interdisciplinare, monitorizări repetate și proceduri necesare stabilirii sau ajustării tratamentului. Aceste etape pot presupune deplasări dificile, perioade lungi de așteptare și o presiune emoțională considerabilă atât pentru pacient, cât și pentru familie.