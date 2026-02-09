Ne uităm la pancreas. Hormonul pe care îl produce, insulina, este cel care ne crește, dar ne și îngrașă. Aceasta pentru că vorbim de un hormon anabolic. Cum ajutăm pancreasul și implicit ne ajutăm greutatea corporală?

Mișcarea nu slăbește, contrar credințelor. Dar când ne mișcăm în forță nu mai avem nevoie de insulină. Pancreasul ia o pauză și ne lasă să slăbim.

Când facem efort, deschidem străduțe, altfel blocate. Pe aceste străduțe zahărul din sânge, glucoza, ajunge direct în mușchi. Nu trebuie să fie transportat de insulină hormonul produs de pancreas. Acest circuit fluent înseamnă protecție pentru tot organismul.

Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „Ajută pancreasul. Nu am nevoie de insulină să intre glucoza în celule. Sunt niște transportori, GLUT se numesc, în timpul efortului ei se dechid și zahărul intră în mușchi direct. Efortul fizic protejează pancreasul”.

Pe de altă parte, efortul mărește masa musculară. Crește masa musculară, scade masa grasă.

Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „Eforul fizic protejează pancresul și bineînțeles crește masa musculară. Crescând masa musculară, am cuptorul unde se ard grăsimile. Efortul fizic crește masa musculară și masa musclară consumă”.

Haideți în sala de forță. Ne ajutăm musculatura să fie mai bine definită și mai puternică, însă nu doar atât. Ce au descoperit cardiologii nu are legătură cu aspectul, ci cu sănătatea arterelor coronare, cele care înconjoară și hrănesc inima. Și arterele sunt protejate, dacă tragem de fiare.

Cătălin Trifan, medic primar chirurgie cardiovaculară: „Mergem la sală, facem exerciții de forță, ne creștem elasticitatea vaselor periferice, în timpul efortului susținut se secretă o substanță foarte simplă, care se numește oxid nitric și are rol vasodilatator. Țesuturile, când sunt avide de sânge, tind să își vasodilate capitalele, care sunt răspunzătoare de aportul de sânge și unul din mecanisme e secreția de oxid nitric”.

Medicul de chirurgie cardiovasculară ne spune că mușchii mai mari și mai puternici ajută vasele de sânge care irigă inima, numite vase coronare, să fie perfecte. La nivelul lor apare infarctul de miocard. Aproximativ 70% dintre noi vor avea aceste vase afectate.