Din cauza lor, când ne îngrăsăm, vedem centimetri în plus în circumferința abdominală.

Un covrig și merdenele? Cum începe dimineața? Patiseria dimineața se traduce cel mai ușor în grăsime pe abdomen. Aceasta deoarece aduce cel mai rapid așa numita rezistență la insulină. Ne explică medicul primar endocrinolog, Elena Drăgan.

Dr. Elena Drăgan, medic primar endocrinolog: Insulina este un hormon de stocare, practic insulina determină stocarea de grăsime în special în regiunea abdominală, acolo unde există mulți recepetori de insulină. Acest e motivul pentru care excesul caloric, excesul de carbohidrați, excesul de zahăr rapid din alimentație îl observăm mai întâi la nivelul abdomenului, la nivel burticii.

De ce nu contează doar numărul caloriilor

Odată apărută rezistența la insulină, dacă doar scădeți dramatic numărul caloriilor zilnice, burtica nu dispare.

Dr. Elena Drăgan, medic primar endocrinolog: A mânca 1200 de calorii din proteine, grăsimi sănătoase și carbohidrați integrali și a mânca 1200 de calorii din făina albă și zaharuri rafinate din punct de vedere biolgic se traduce diferit – una înseamnă strict matematica caloriilor, una înseamnă rezistență la insulină și întreținerea grăsimii. Caloriile par aceleași matematic, dar din punct de vedere biologic nu sunt același.

Calculăm greutatea ideală prin indicele de masă corporală. Raportat la aceasta, facem din nou calcule - 1 gram de proteine pe zi/ per kilogram corp avem nevoie.

Cele 3 mese din zi se construiesc respectând cantitatea de proteine necesară. Adăugați apoi legume la fiecare masă și o felie de carbohidrat lent, adică pâine integrală, dimineața și la prânz. Seara nu se consumă carbohidrați.

Proteinele și legumele fac să dispară senzația de foame.

Activitatea fizică, un factor important

Al doilea și ultimul ajutor pentru abdomen se numește activitate fizică zilnică. Aceasta deoarece mușchii trag singuri glucoza din sânge. În timpul contacțiilor musculare, nu producem insulină, ceea ce reduce rezistența la insulină. Vom reduce astfel grăsimea abdominală.

Dr. Bogdan Pascu, medic endocrinologie pediatrică: Tratamentul principal din punctul meu de vedere este activitatea fizică pentru insulino-rezistența. În momentul în care activez mușchii, glucoza din sânge intră majoritar pasiv din mușchi. Ce înseammă asta? Că insulina nu mai este necesar să crească la un nivel atât de ridicat. Practic, reușesc să-mi controlez vârfurile de glicemie făcând activitate fizică. Este important că efectul ăsta e păstrat până la 24-48 de ore.

Activitate fizică deschide în mușchi ușite pentru glucoza din sânge. Glucoza din sânge intră în celulele musculare, fără să secretăm insulină. Protejăm astfel pancreasul.

Datorită acetori ușite din mușchi, care se numesc GLUT 4, avem nevoie de efort fizic în fiecare zi. Dar dacă ați făcut efort fizic mare azi, vor rămâne deschise până la 48 de ore. Ce însemnă asta? E util ca măcar o dată la 2 zile să avem cel puțin o oră de efort fizic, ca să muncim să dispară rezistența la insulina, implicit grăsimea de pe abdomen.

Datorită acestor relații biologice, scade grăsime abdominală. Și se reglează și glicemiile. Adică are loc așa numita îmbunătățire metabolică. Grăsimea abdominală arată că toate sistemele metabolice din orgsnims funcționează prost. Și invers. Abomenul fără grăsime arată că parametrii biologici sunt excelenți. Analizele de sânge arată perfect.