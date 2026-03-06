Envisia contribuie la consolidarea guvernanței corporative în antreprenoriatul românesc: listare la BVB a Electroalfa

Envisia Boards of Elite a asistat Electroalfa în procesul de construire și profesionalizare a Consiliului de Administrație. Electroalfa s-a listat recent la tranzacționare pe Bursa de Valori București
Envisia Boards of Elite, prima școală de business din Europa Centrală și de Est dedicată profesionalizării membrilor de board și liderilor în guvernanță, a asistat Electroalfa în procesul de construire și profesionalizare a Consiliului de Administrație, printr-un mandat complex de Board Design și calibrare a arhitecturii de guvernanță corporative.
Mandatul Envisia, derulat pe parcursul anului 2023, a vizat structurarea unui Consiliu de Administrație neexecutiv, capabil să asigure supravegherea strategică a grupului, mentoratul executivului și separarea clară între rolurile executive și cele de guvernanță. Procesul a inclus analiza strategică a business-urilor din portofoliu, definirea profilului Consiliului și a cadrului de competențe pentru membrii neexecutivi, structurarea comitetelor de audit, remunerare și guvernanță, precum și implementarea mecanismelor formale de evaluare și performanță la nivel de board.
„Am fost onorați să facem parte din procesul de construcție al strategiei de viitor al uneia dintre cele mai respectate companii pe piața de energie din România și mulțumim echipei Electroalfa, domnului Președinte Gheorghe Ciubotaru, pentru deschiderea și încrederea acordată. România se află într-un moment definitoriu în istoria dezvoltării capitalului românesc, momentul construirii structurii de conducere a businessului în viitor. Envisia sprijină antreprenoriatul românesc utilizând un instrument de valoare, și anume construcția unui board profesionist denumit Board Design, recomandând profesioniști de valoare ai comunității noastre și contribuind astfel la profesionalizarea mediului de afaceri la cel mai înalt nivel: Consiliile de Administrație”, a declarat Carmen Micu, CEO al Envisia Boards of Elite.
Cei trei membri neexecutivi ai Consiliului, Simona Constantinescu, Adrian Florea și Marius Perșinaru, fac parte din comunitatea Envisia, singura și cea mai mare comunitate din România constituită exclusiv din profesioniști de board acreditați și certificați, care numără peste 300 de membri. Selectarea acestora a fost realizată pe baza competențelor de board, și experienței în guvernanță validate și prin absolvirea de programelor educaționale de top ale Envisia, și de alinierea cu valorile și misiunea Electroalfa.
„3 martie marchează nu doar debutul nostru la bursă, ci și confirmarea maturității unei echipe care a construit, timp de 35 de ani, un campion industrial românesc. Succesul acestui IPO, încheiat anticipat, ne onorează și ne obligă. Capitalul atras va fi motorul expansiunii noastre internaționale și al investițiilor în tehnologii verzi, transformând energia în performanță pentru noii noștri acționari. Tranziția de la o afacere de antreprenoriat pur la o companie listată necesită o schimbare de mentalitate la nivelul board-ului și parteneriatul cu Envisia a fost esențial pentru profesionalizarea consiliului de administrație al Electroalfa. Colaborarea cu Envisia ne-a ajutat să implementăm acele standarde de guvernanță corporativă care să ofere încredere investitorilor. Ne-am pregătit pentru acest pas nu doar prin cifre, ci și prin construcția unei structuri de conducere moderne și transparente. Succesul obținut a fost atribuit în mare parte și profesionalizării guvernanței corporative, proces susținut de Envisia, un punct central de interes pentru investitorii instituționali”, a declarat Gheorghe Ciubotaru, Fondator al Electroalfa și Președinte al Consiliului de Administrație.
Electroalfa s-a listat recent la tranzacționare pe Bursa de Valori București marcând un moment important pentru piața locală de capital și pentru consolidarea poziției companiei.
Începând cu 2024, Consiliul de Administrație a devenit pe deplin operațional, cu mecanisme clare de raportare, supraveghere și evaluare, contribuind la maturizarea organizațională și la creșterea încrederii investitorilor instituționali.
„Listarea Electroalfa marchează un moment semnificativ pentru antreprenoriatul românesc și pentru piața de capital locală. Pentru noi, proiectul validează rolul profesionalizării Consiliilor de Administrație în transformarea strategică a companiilor. Faptul că membrii neexecutivi ai Consiliului provin integral din comunitatea Envisia arată că investiția în educație formală, certificare și bune practici de guvernanță generează performanța si rezultatele concrete așteptate de antreprenori”, a adăugat Carmen Micu.
Procesul de Board Design susținut de Envisia transformă Consiliul de Administrație într-un instrument de control și succesiune pentru antreprenori. Prin acest proces se construiește un cadru concret care să susțină strategia companiei pe următorii 3–5 ani, incluzând analiza strategică a business-urilor din portofoliu pentru identificarea priorităților, zonelor de creștere, a necesităților de eficientizare sau transformare (digital/AI), precum și evaluarea expunerilor la risc și a tranzacțiilor care pot afecta dezvoltarea companiei (succesiune, M&A). Board Design presupune definirea profilului Consiliului și a cadrului de competențe pentru membrii neexecutivi, precum și structurarea și formalizarea comitetelor de audit, risc, nominalizare etc. Envisia promovează aceste competențe prin programe dedicate de formare continuă pentru membri de board și prin consultanță specifică, oferind antreprenorilor instrumente practice și structurale pentru profesionalizarea și consolidarea guvernanței corporative.
„3 martie a fost un moment istoric pentru noi, un moment al premierelor: pentru clientul nostru, Electroalfa, o companie 100% românească, condusă cu profesionalism și foarte mult suflet, client aflat istoric în prima zi de tranzacționare la bursă; pentru partenerul nostru, Bucharest Stock Exchange / Bursa de Valori București, BVB, care celebrează primul IPO din istorie încheiat anticipat, în valoare de 115 milioane €, al treilea ca mărime dintre toate IPO urile antreprenoriale realizate de către BVB; și, nu în ultimul rând, pentru ENVISIA, Boards of Elite, Board Advisory Services, care a susținut Electroalfa prin construirea guvernanței și a consiliului de administrație, ai cărui membri neexecutivi sunt 100% membri ai Comunității Envisia, singura și cea mai mare comunitate din România exclusiv constituită din membri profesioniști de board acreditați,” a continuat Carmen Micu.
Despre Envisia
ENVISIA este prima școală de afaceri din România dedicată membrilor consiliilor de administrație, executivilor C-suite, precum și specialiștilor cu înaltă expertiză care vizează aceste poziții. Misiunea Envisia este de a crea și dezvolta prin educație și servicii specializate, o comunitate puternică de membri de board profesioniști, certificați în consilii de administrație, generații de directori care întruchipează profesionalismul, conduita etică și responsabilitatea, adăugând valoare companiilor și comunității.
Portofoliul educațional al ENVISIA cuprinde două premiere în România: primul program academic internațional post-universitar cu triplă acreditare globală, care profesionalizează rolul membrului într-un consiliu de administrație, Master of Arts in Board Practice and Directorship, în parteneriat cu Henley Business School; primul program postuniversitar de guvernanță acreditat și recunoscut de Ministerul Educației din România: „Guvernanța corporativă care creează valoare”, lansat în parteneriat cu Universitatea Româno-Americană și Bursa de Valori București, și primul program profesional din România conceput special pentru companiile listate și actorii pieței de capital. Portofoliul Envisia include, de asemenea, o gamă variată de cursuri scurte ultra-specializate (în format deschis sau dezvoltate la cerere); certificări profesionale internaționale pe subiecte de interes și relevante pentru grupul țintă al ENVISIA, din organizații publice și private din toate sectoarele economiei (economie sustenabila - ESG, banking, finanțe etc.).
Mai multe detalii pe www.envisia.eu.
