Envisia contribuie la consolidarea guvernanței corporative în antreprenoriatul românesc: listare la BVB a Electroalfa

Envisia Boards of Elite, prima școală de business din Europa Centrală și de Est dedicată profesionalizării membrilor de board și liderilor în guvernanță, a asistat Electroalfa în procesul de construire și profesionalizare a Consiliului de Administrație, printr-un mandat complex de Board Design și calibrare a arhitecturii de guvernanță corporative.

Mandatul Envisia, derulat pe parcursul anului 2023, a vizat structurarea unui Consiliu de Administrație neexecutiv, capabil să asigure supravegherea strategică a grupului, mentoratul executivului și separarea clară între rolurile executive și cele de guvernanță. Procesul a inclus analiza strategică a business-urilor din portofoliu, definirea profilului Consiliului și a cadrului de competențe pentru membrii neexecutivi, structurarea comitetelor de audit, remunerare și guvernanță, precum și implementarea mecanismelor formale de evaluare și performanță la nivel de board.

„Am fost onorați să facem parte din procesul de construcție al strategiei de viitor al uneia dintre cele mai respectate companii pe piața de energie din România și mulțumim echipei Electroalfa, domnului Președinte Gheorghe Ciubotaru, pentru deschiderea și încrederea acordată. România se află într-un moment definitoriu în istoria dezvoltării capitalului românesc, momentul construirii structurii de conducere a businessului în viitor. Envisia sprijină antreprenoriatul românesc utilizând un instrument de valoare, și anume construcția unui board profesionist denumit Board Design, recomandând profesioniști de valoare ai comunității noastre și contribuind astfel la profesionalizarea mediului de afaceri la cel mai înalt nivel: Consiliile de Administrație”, a declarat Carmen Micu, CEO al Envisia Boards of Elite.

Cei trei membri neexecutivi ai Consiliului, Simona Constantinescu, Adrian Florea și Marius Perșinaru, fac parte din comunitatea Envisia, singura și cea mai mare comunitate din România constituită exclusiv din profesioniști de board acreditați și certificați, care numără peste 300 de membri. Selectarea acestora a fost realizată pe baza competențelor de board, și experienței în guvernanță validate și prin absolvirea de programelor educaționale de top ale Envisia, și de alinierea cu valorile și misiunea Electroalfa.

„3 martie marchează nu doar debutul nostru la bursă, ci și confirmarea maturității unei echipe care a construit, timp de 35 de ani, un campion industrial românesc. Succesul acestui IPO, încheiat anticipat, ne onorează și ne obligă. Capitalul atras va fi motorul expansiunii noastre internaționale și al investițiilor în tehnologii verzi, transformând energia în performanță pentru noii noștri acționari. Tranziția de la o afacere de antreprenoriat pur la o companie listată necesită o schimbare de mentalitate la nivelul board-ului și parteneriatul cu Envisia a fost esențial pentru profesionalizarea consiliului de administrație al Electroalfa. Colaborarea cu Envisia ne-a ajutat să implementăm acele standarde de guvernanță corporativă care să ofere încredere investitorilor. Ne-am pregătit pentru acest pas nu doar prin cifre, ci și prin construcția unei structuri de conducere moderne și transparente. Succesul obținut a fost atribuit în mare parte și profesionalizării guvernanței corporative, proces susținut de Envisia, un punct central de interes pentru investitorii instituționali”, a declarat Gheorghe Ciubotaru, Fondator al Electroalfa și Președinte al Consiliului de Administrație.



