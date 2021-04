CSID. Efecte nedorite ale timpului îndelungat petrecut în fața ecranelor. Afecțiunile pandemiei și cum pot fi ele combătute

Pandemia ne-a forțat să lucrăm preponderent în fața unui calculator. Acest mod de muncă determină amețeala. Vertij rotator se numește în limbaj de specialitate.

Apare deoarece senzorii de mișcare...se lipesc unii de alții. Se rezolvă totul prin mers. Explicațiile, la „Ce se întâmplă, doctore?”

Pandemia a mărit numărul orelor petrecute în faţa ecranelor. A mărit de fapt simptomul numit vertij rotator.

Dr. Ioana Voda, medic primar ORL: „Tinerii care stau multe ore în fața calculatorului pot avea acest tip de amețeală. De ce? Otoliții sunt proiectați ca senzori de mișcare—nu ne mişcăm. (...) Am un nor de otoliți. Dacă nu-i mişc, ei se lipesc unii de alţii. Sunt nefolosiţi, dacă fac o mişcare bruscă, au şansa să se facă o grupare mare. Noi suntem bipezi, adică stăm în picioare şi merg şi îmi caut de mâncare, am fost proiectați pentru cu totul altceva. E ca şi cum v-aş pune mâna în ghips 7 ore, dar rămâi muncitor, şi lucraţi 8-10 ore şi apoi va scot mâna din ghips, cum o mai scrieţi cu mâna aceasta? Nu mai folosiţi muşchii, nervii, nu se mai aprind beculeţele pe scoarţă, apare o disfuncţie”.

Citește și Ce afecțiuni poate genera statul prea mult la calculator. Recomandările medicilor pentru părinți

Disfuncţia înseamnă amețeala.

Urechea internă are o parte, care arată ca un melc - se ocupă de auz. Și o parte vestibulară - se ocupă de echilibru.

Găsim aici şi un lichid limfatic, care este comun atât urechii interne, parte de auz, cât și urechii interne, partea care menține echilibrul.

Otoliții, adică pietricelele care stau în urechea internă, partea vestibulară, plutesc în acest lichid ţinuţi de gravitaţie. Sunt proiectați să spună capului în ce parte se mișcă. Dacă nu vă mişcaţi se lipesc unii de alţii. O ureche dă o informație, cealaltă altă informație. Creierul e zăpăcit și apare amețeala.

Multe ore în faţa unui ecran, uitându-vă în jos. Şi mai dificil pentru toate structurile organismului. Capul uman cântăreşte în medie 4,5-5,5 kg în poziţie neutră. Pe măsură ce acesta este înclinat în faţă, greutatea pe care gâtul trebuie să o suporte creşte exponențial.

Spre exemplu, calculele au arătat că, dacă vă înclinaţi cu 15 grade, greutatea creşte la 12 kilograme.

Dacă vă înclinaţi 30 de grade, gâtul suportă o greutate de 27 de kilograme. Dacă vă înclinaţi 60 de grade, gâtul are de ţinut 27 de kilograme. Imens faţă de greutatea de maximum 5 kilograme pentru care suntem proiectaţi.

Aşa se deformează cel mai uşor coloana vertebrală. Prin dezechilibrul menţinut constant între musculatura abdominală şi cea para-vertebrală.

Cum rezolvăm poziţia din fața calculatorului?

Iulian Nicolae, kinetoterapeut: „Poziţia capului să nu fie aplecată, să ne orientăm către în faţă, şi cu braţele susţinute, şi cu sprijin pe antebraţe”

La fiecare oră, luați-vă pauză. Mişcaţi-vă şi uitaţi-vă în zare. Astfel încât şi ochii să fie ajutaţi, şi să nu rămână focusați pe partea de apropiere. Situaţie care favorizeza miopia.