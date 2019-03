Alergiile sunt mai agresive în orașe decât în câmp deschis. Cum ne protejăm

Alergicii au de tras serios în această perioadă. E primăvară, iar aerul e plin de polen. Iar oraşul e şi mai agresiv pentru ei, în acest moment, decât pădurea ori câmpul deschis.

Dioxidul de carbon creşte agresivitatea polenului. Iar clădirile înalte împiedică dispersarea acestuia în aer. Imediat aflăm ce e de făcut.

Vârful de sezon pentru polenuri este perioada martie-septembrie.

Dr. Monica Schifirneț medic primar alergolog: „În oras, pacienții sunt expusi mai mult decat in afara, pentru ca polenul loveste blocurile si ramane la un nivel mai jos de altitudine, astfel omul va fi expus si mai agresiv!”

Dr. Brandușa Petruțescu, medic primar alergolog: „Poluarea creste alergenicitatea, deci agresivitatea gruncioarelor de polen. Nivelul crescut de dioxid de carbon stimuleaza plantele sa produca mai mult polen. In oras, avem mai mult polen decat de la aceeasi cantitate de plante pe camp.”

Pe de altă parte, poluarea creează inflamație și fragilizează atât mucoasa nazală, cât și pe cea a ochiului.

Alergia nu este altceva decât un răspuns imunitar la un stimul exterior. Tot în această perioadă, creşte numărul rinitelor de aceasta natura. Sunt inflamaţii la nivelul nasului, urmate de strănut şi secreţii transparente. Uşor de confundat cu simptomele răcelii. Ce trebuie să facă un alergic la polen? Să evite cât mai mult alergenul. Asta înseamnă inclusiv ca geamurile locuintei să stea închise până spre seară.

Dr. Brandușa Petruțescu, medic primar alergolog: „Daca fata de perna este uscata afara, pacientul pune carpul pe perna si apar simptome de rinita - stranuta, tuseste...”

Este bine sa tratam simptomele de la debutul acestora prin utilizerea de produse tipice, sprayuri nazale sau solutii oftalmice sub forma de picaturi. Acestea trebuie administrate mai ales in prima parte a zilei, pentru ca avem o concentratie mai mare de polen in primele ore ale diminetii si efectul maxim al alergiei este dimineata. Pana seara, grauncioarele se mai depun si putem aerisi dupa ora 18.00.”

Spray-urile nazale cu glucocorticoid acționează direct pentru a ameliora simptomele alergice de la nivelul nasului și ochilor. Tratamentul e disponibil fără prescripţie medicală. Substanţele active combat mai multe căi inflamatorii, responsabile de simptome. Corticosteroizii administraţi topic - pufuri in mucoasa nazala sau picaturi in cea oculara - au o absorbţie sistemică mai mica de un procent. Asta înseamnă că scade riscul apariţiei reacţiilor adverse - principala problema a altor corticosteroizi. Nu produc confuzie, nervozitate, ameteli sau somnolenta.

Dr. Brandușa Petruțescu, medic primar alergolog: „O rinita alergica severa cu obstructie nazala importanta poate detemina pacientul sa nu-si poata desfasura normal viata. Pare o boala simpla, fara implicatii, si cu toate acestea, impactul asupra calitatii vietii pacientilor este deloc de neglijat. Pentru ca e o boala pe viata si, de cele mai multe ori, apare la tineri activi, intre 20 si 40.”