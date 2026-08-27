Cea mai mare parte a sumei, aproximativ 9,7 miliarde de euro, se îndreaptă către Ministerul Apărării Naționale, transmite Agerpres.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii primește 4,2 miliarde de euro, iar Ministerul Afacerilor Interne – peste 2,1 miliarde de euro. De asemenea, Serviciul Român de Informații beneficiază de circa 501 milioane de euro, Serviciul de Protecție și Pază – de peste 68,1 milioane de euro, Serviciul de Telecomunicații Speciale – de peste 38,5 milioane de euro, Serviciul de Informații Externe – de circa 32,3 milioane de euro, iar Administrația Națională a Penitenciarelor – de 33,2 milioane de euro.

Repartizarea s-a făcut „în conformitate cu Planul de investiții pentru industria europeană de apărare", iar utilizarea sumelor se va face „exclusiv pentru realizarea proiectelor sau achizițiilor propuse", se arată în comunicatul Guvernului.

Planul include 35 de proiecte, dintre care 75% vizează „achiziția de echipamente militare, ordine publică și apărare civilă", iar 25% – „infrastructura de transport rutier de interes național". Practic, banii vor merge atât pentru consolidarea capacității de apărare, cât și pentru dezvoltarea unor rute de transport esențiale.

România a și încasat prima tranșă miercuri – 2,5 miliarde de euro, reprezentând 15% din alocarea totală de 16,7 miliarde de euro, care reprezintă un împrumut cu dobândă avantajoasă, potrivit Comisiei Europene.