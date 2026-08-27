Trenul are 10 vagoane și poate transporta până la 2.600 de pasageri. Acesta circulă între Jind și Sonipat, în statul Haryana, cu o viteză operațională de până la 75 km/h, deși a fost proiectat să atingă 110 km/h, scrie The Times of India.

Tehnologia pe bază de hidrogen este considerată o alternativă mai curată la trenurile diesel. Garniturile de acest tip funcționează silențios, iar în timpul operării produc ca principal produs secundar vapori de apă.

India intră în clubul restrâns al trenurilor pe hidrogen

India s-a alăturat astfel grupului restrâns de țări care au dezvoltat și testat trenuri alimentate cu hidrogen.

În prezent, doar câteva state operează sau testează astfel de garnituri. Germania a fost prima țară care a introdus trenuri pe hidrogen în transportul comercial de pasageri. China a pus, de asemenea, în circulație astfel de trenuri, iar India face acum parte din acest grup restrâns.

Franța și Italia se află în proces de introducere a unor astfel de servicii, în timp ce Japonia, Statele Unite, Marea Britanie și Coreea de Sud sunt în principal în etapa proiectelor-pilot sau a demonstrațiilor.

Majoritatea trenurilor pe hidrogen existente la nivel mondial au două sau trei vagoane pentru pasageri. Trenul indian are însă 10 vagoane, ceea ce îl face cea mai lungă garnitură de acest tip aflată în prezent în exploatare.

Este, totodată, unul dintre cele mai puternice trenuri pe hidrogen din lume, având un sistem de propulsie de 3.200 CP.

Alternativă pentru rutele unde electrificarea este dificilă

Trenurile pe hidrogen ar putea avea un rol important în zonele în care electrificarea infrastructurii feroviare este dificilă sau prea costisitoare.

Deși aproximativ 99% din rețeaua feroviară a Indiei este deja electrificată, tehnologia pe bază de hidrogen ar putea oferi o soluție mai ecologică pentru anumite rute îndepărtate.

Printre acestea s-ar putea număra și trasee istorice precum Kalka-Shimla, unde un tren pe hidrogen ar putea deveni o alternativă de transport mai puțin poluantă.

Proiectul este important și prin faptul că designul, ingineria și integrarea sistemelor au fost realizate în India. RDSO, ICF și Medha au colaborat la fabricarea și testarea trenului.

Cât de mult scad emisiile

Trenurile pe hidrogen fac parte din planurile Indiei de a ajunge la emisii net-zero până în 2030, deși contribuția acestei tehnologii este deocamdată așteptată să fie limitată.

Noul tren emite vapori de apă ca produs secundar al procesului de producere a energiei pentru tracțiune.

Un alt aspect important este că introducerea noii tehnologii nu a venit cu o majorare a tarifelor pentru pasageri.

Trenul de pe ruta Jind-Sonipat reprezintă astfel un pas important pentru dezvoltarea unei infrastructuri feroviare mai curate în India și arată cum tehnologia pe bază de hidrogen ar putea fi folosită în viitor pentru transportul sustenabil.