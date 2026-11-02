„Văzând că domnul prim-ministru a invocat o întâlnire cu sindicatele azi pentru a evita să vină în Camera Deputaţilor şi să răspundă întrebărilor legate de deficitul bugetar, vă anunţ că apelăm la următoarea mişcare, care nu mai poate fi ocolită: vom depune o moţiune simplă pentru politica de anunţ a execuţiei bugetare de la Ministerul de Finanţe. Ministrul de Finanţe va fi invitat lunea viitoare, la ora 16,00, în plenul Senatului să explice care este 'adevăratul' deficit bugetar şi cum se poate demonstra cum s-a descompus diferenţa între deficitul bugetar pe sistemul european şi deficitul bugetar pe fluxuri de numerar”, a afirmat Peiu într-o conferinţă de presă susţinută la Parlament, notează Agerpres.

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat săptămâna trecută o solicitare din partea grupului parlamentar AUR privind invitarea premierului Luca Niculescu la "Ora prim-ministrului" în data de 2 noiembrie pentru a prezenta execuţia bugetară, datoriile şi plăţile restante.

La ora la care era programată "Ora Guvernului", agenda premierului Luca Niculescu include consultări cu reprezentanţii confederaţiilor sindicale.