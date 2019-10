Ce palat şi-au construit interlopii români după ce au jefuit 500 de locuinţe în Anglia

Membrii grupării au furat cel puțin 800.00 de lire într-un șir de raiduri în West Midlands. În final, au fost prinși și condamnați la ani grei de închisoare.

Potrivit The Sun, membrii grupării sunt Cătălin Zaharia, 29 de ani, Constantin Stoian, 29 de ani, Marian Molocia, 27 de ani și Daniel Stoean, 35 de ani. Aceștia vizau cartiere bogate pe care le tâlhăreau și ulterior trimiteau banii în țară.

Polițiștii au descoperit în telefoanele inculpaților fotografii cu aceștia în timp ce etalau banii și bunurile obținute în urma jafurilor. Brazea Elena Spiru, o membră a grupării, este înfățișată într-una dintre fotografii pe un pat plin cu bani.

Jurnaliştii Daily Mail au descoperit că, din sumele obţinute, Zaharia şi-a construit un mic palat în localitatea Palazu Mare din judeţul Constanţa. De asemenea, el ar fi cumpărat 2 apartamente într-un complex rezidenţial de lux de pe Litoral, pentru care ar fi plătit 200.000 de lire sterline. Vecinii spun că bărbatul venea constant din Marea Britanie cu sume de ordinul zecilor de mii de lire, dar susţinea că face banii strângând şi vânzând fier vechi.

GANGSTER MANSION The property built by Romanian crime boss who burgled British homes https://t.co/nNRRv5PYRG via @MailOnline