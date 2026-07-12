Acesta a fost spulberat pe loc de sportivul din țara noastră. Atenție, urmează imagini și detalii, care vă pot afecta emoțional!

Imediat după startului cursei de la Brno, motocicleta austriacului Filip Steinmayr nu a mai pornit. Pilotul a ridicat disperat o mână ca să le facă semn celorlalți piloți să-l ocolescă. Din păcate, românul Adrian Rus plecat de pe un loc mult mai din spate și nu a reușit să-l evite. Ciocnirea dintre cei doi a fost atât de violentă încât motocicletele au luat foc.

Organizatorul competiei a precizat într-un comunicat de presă că în ciuda intervenției rapide a echipajului medical, pilotul austriac nu a putut fi salvat. Adrian Rus a fost transportat de urgență la spital dar a murit și el.

Alexandru Șiclovan, specialist în motorsport: „Ceva de cum se procedează, ce se face...dacă se putea evita...”.

Vestea morții lui Adrian Rus i-a cutremurat pe apropiați.

Sora lui Adrian: „Nu am cuvinte. Ai luptat mereu pentru visul tău și am admirat mereu cum Dumnezeu a pus în tine abilități atât de frumoase. Domnul Isus să te aibă în paza Lui, iubitul meu frate.”

Fosta iubită: „Am trăit sentimentul acesta aproape în fiecare lună, timp de aproape 10 ani, de când ai intrat în viața mea. Sentimentul acela de panică, de teamă că ceva s-ar putea întâmpla, de neliniște care mă cuprindea și care, de fiecare dată, se termina cu un telefon de la tine sau de la cineva care îmi spunea: „Stai liniștită, sunt bine, e ok”. Azi, telefonul acela nu a mai venit…”

Adrian Rus avea 44 de ani și obișnuia să țină un vlog în care le povestea fanilor peripețiile lui. Anul trecut în decembrie pe același circuit de la Brno, a mai avut un accident pe când rula cu 150 de km pe oră.

A continuat chiar și în aceste condiții să adune puncte pentru echipa sa de atunci.

Adrian Rus: „Brno și o etapă foarte frumoasă, chiar dacă nu a ieșit așa cum am vrut eu, însă am prea multe pretenții pentru câtă experiență am aici, adică zero. Ce e luat e bun luat, și mulțumesc cui trebuie să mulțumesc"

Ulterior și-a schimbat echipa însă ghinionul părea că-l urmărește.

În urma tragediei de acum, poliția cehă a deschis o anchetă. Organizatorul competiției a transmis condoleanțe familiilor și a decis să anuleze restul curselor în semn de respect pentru cei doi piloți morți.