Deși numărul total de locuri disponibile a crescut, viitorii studenți vor trebui să plătească în unele locuri taxe mai mari.

La Timișoara, universitățile își adaptează oferta educațională pentru a răspunde direct cerințelor unei piețe a muncii tot mai tehnologizate. La Universitatea Politehnică se lansează primul program de drone din România.

Conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnice din Timișoara: „Vorbim de o dezvoltare a roboticii mult mai diversificată. Ne propunem să avem și un program de roboți umanoizi.”

În Iași, la Universitatea de Științele Vieții, laboratoarele dotate cu aparatură modernă și condițiile din cămin sunt unele dintre atuuri.

Gerard Jităreanu, prof.univ.dr. Gerard Jităreanu, rector USV Iași: „Venim și cu noutăți în ceea ce privește condițiile de studiu, condițiile de cazare, de sport și de petrecerea timpului liber.”

Prof.univ.dr. Marinel Temneanu, prorector Univ. Tehnică Iași: „Cazare gratuită au candidații care au probă la examenul de admitere.”

Pe de altă parte, cresc și taxele. Tot în Iași, la Universitatea de Medicină și Farmacie, de exemplu, la profilul Medicină Generală, viitorii studenți vor plăti anual 13.000 de lei, în loc de zece mii de lei. Iar studenții străini vor da cu 500 de euro în plus anul acesta: în total, 9.000 de euro.

Și la Cluj „taxa de școlarizare la medicină generală și medicină dentară a crescut de la 12.000 de lei la 14.000 de lei pentru studenții care vor intra în anul întâi. Pentru cei străini însă, taxa rămâne aceeași, de 10.000 de euro”.

În multe locuri, media de la Bacalaureat face acum diferența. Pe de altă parte, acest domn de 87 de ani a fost primul care și-a depus dosarul de admitere la Facultatea de Agricultură din Iași. Fost angajat în armată, vrea acum să devină student, după ce și-a crescut nepoatele.

În Capitală, absolvenții de liceu pot alege între 12 facultăți și 36 de programe universitare de licență.