Artiștii care au urcat pe scenă au dat totul pentru fanii lor. Iar publicul a răspuns pe măsură.

Reporter: „Descrie-mi vibe-ul.”

Fată: „Absolut fenomenal!”

Puțin după miezul nopții, petreceau 150.000 de tineri. Iar aproape 30.000 erau străini.

Fată: „Sunt din India, sunt fericită, entuziasmată.”

Tânăr: „Sunt din Londra, este fantastic aici! Este extraordinar.”

Tânăr: „Sunt din Australia, am venit aici cu nepotul meu. Este extraordinar, este fantastic, distracție sută la sută!”

Selly: „Britanicii, bulgarii sunt cei mai mulți, unguri care au venit aici pentru artiști pe care nu îi văd în Europa, îi văd doar aici.”

Momentul cel mai așteptat a fost apariția artistului Future.

Fată: „Mi-am luat bilet pentru o zi să îl văd pe Future. Foarte tare, e al doilea an când vin și e o experiență minunată pentru toată lumea.”

Fată: „Este extraordinar. Recomand tuturor să își ia bilet la „Beach, Please!”. Îmi place muzica, îmi place vibe-ul și faptul că mă distrez cu prietenii mei.”

Fată: „Sunt foarte fericită să fiu aici cu prietenii mei cei mai buni. Ne distrăm la maxim.”

Reporter: „V-ați făcut prieteni noi?”

Fată: „Da, tot aici, anul trecut.”

Băiat: „În gașcă e mult mai mișto, atmosfera e mult mai frumoasă. Toată lumea vine cu bunici, părinți.”

Duminică seară este ultima noapte de „Beach, Please!”.