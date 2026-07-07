Rezultate BAC 2026. Harta notelor de 10 și probele la care elevii au excelat

Rezultatele inițiale de la Bacalaureat 2026 arată că 45 de candidați au obținut media 10. Aceștia sunt cei care au reușit să obțină note maxime la toate cele 3 probe pe care le-au susținut.

Datele sunt cele din prima sesiune, înainte de contestații, iar în tabel este precizat că sunt incluse și rezultatele candidaților din sesiunile speciale ale olimpicilor. În sinteza generală pe județe apar 44 de medii de 10 pentru sesiunea principală. Rezultatul vine într-un an în care rata de promovare pentru toți candidații a fost de 74,8%, iar pentru candidații din promoția curentă de 79,7%. În total, la examen s-au înscris 130.854 de candidați, dintre care 126.169 au fost prezenți, iar 94.345 au promovat.



Câte note de 10 au fost la fiecare probă la BAC 2026 Cele mai multe note de 10 au fost obținute la proba la alegere a profilului și specializării, E)d), unde au fost înregistrate 3.158 de note maxime. Pe discipline, cele mai multe au fost la Logică și argumentare - 848, urmată de Biologie - 679, Chimie - 531, Informatică - 447, Geografie - 345 și Fizică - 287. La Economie au fost 6 note de 10, la Sociologie 4, la Filosofie 2, iar la Psihologie 9. La proba obligatorie a profilului, E)c), au fost 3.548 de note de 10. Dintre acestea, 2.289 au fost la Matematică, iar 1.259 la Istorie. La proba scrisă de Limba și literatura română, E)a), au fost 454 de note de 10. La proba de Limba și literatura maternă, E)b), au fost înregistrate 34 de note maxime. Cele mai multe au fost la Limba maghiară - 27, urmată de Limba germană - 5, în timp ce la Limba sârbă și Limba slovacă a fost câte o notă de 10. Elevii cu cele mai bune rezultate la Bacalaureat 2026 Din cei 45 de candidați cu media 10, 38 sunt fete și 7 sunt băieți, potrivit raportului. Cele mai multe medii maxime au fost înregistrate în București, urmat de Cluj și Iași. În harta candidaților cu media 10, Bucureștiul apare cu 12 astfel de rezultate, iar în tabelul care include și sesiunile speciale apare cu 13. Datele arată că performanța maximă la BAC 2026 a fost concentrată în câteva centre educaționale mari, dar notele de 10 au fost distribuite pe mai multe discipline. Rezultatele finale pot suferi modificări după soluționarea contestațiilor.



Cum se compară numărul mediilor de 10 la BAC 2026 cu anii anteriori În 2026, 45 de candidați au obținut media 10 la Bacalaureat, potrivit tabelului din raportul Ministerului Educației care include și rezultatele candidaților din sesiunile speciale ale olimpicilor. Numărul este mai mare decât cel din 2025, când au fost 33 de medii de 10, dar rămâne unul dintre cele mai scăzute din ultimii ani. Prin comparație, în 2024 au fost 59 de candidați cu media 10, în 2023 au fost 78, iar în 2022 s-au înregistrat 222 de medii maxime. Cele mai multe medii de 10 din intervalul 2014–2026 au fost raportate în 2020, când 308 candidați au încheiat examenul cu media maximă, urmat de 2019, cu 225, și 2022, cu 222. Astfel, BAC 2026 marchează o ușoară creștere față de anul trecut, dar rămâne sub nivelul din aproape toți anii analizați. Datele indică faptul că performanța maximă continuă să fie rară: doar 2025 a avut mai puține medii de 10 decât 2026 în perioada 2014–2026. În același timp, raportul arată că, dintre candidații cu media 10 din 2026, 38 sunt fete și 7 sunt băieți, ceea ce confirmă o diferență importantă în favoarea fetelor în zona rezultatelor de vârf.

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