Autoritățile pregătesc acum o nouă operațiune de amploare scufundarea controlată a patru barje și amenajarea unui prag pe Brațul Bala, în încercarea de a redirecționa o cantitate mai mare de apă spre Dunărea Veche.

În zona Izvoarele, unde a luni a fost detonată stânca Pârjoaia, a fost și marți un du-te-vino de șalupe și barje. Toată noaptea trecută, dar și marți, au fost încărcate cu bucățile de rocă distruse de deflagrație.

Corespondent Știrile PRO TV: „Primele măsurători făcute de dimineață la Cernavodă arătau o creștere a nivelului fluviului cu 2 cm. Ori în contextul unei prognoze negative de scădere tot cu 2 cm după detonarea stâncii de la Izvoarele, autoritățile vorbesc despre un câșting net de 4 cm.”

Romeo Urjan, director CNE Cernavodă: „Dacă rămâne la acești plus doi centimetri centrala poate funcționa pe termen nelimitat. Problema este că nivelul scade conform prognozelor. Noi mai avem cam șapte zile de funcționare, dar este o predicție bazată pe prognoză”.

Specialiștii spun însă că efectele operațiunii vor putea fi cunoscute abia după 48 de ore.

Sorin Rîndașu, director adjunct Apele Române: „A fost o gură de oxigen. Este clar că are un efect semnificativ. Tendința Dunării este în continuare în scădere”.

Miercuri urmează scufundarea barjelor, operațiune complexă care se estimează că va dura în jur de cinci ore.

Ștefan Ene, administratorul companiei de utilaje: „În amonte se va forma un epiu din cele patru barje vor fi scufundate controlat, încărcate cu piatră, peste 5.000 de tone. Se va forma un epiu, un dig submers, care va devia în mare măsură debitul de apă care se duce mai mult spre Brațul Bala. După ce aceste barje vor fi poziționate se va vedea efectul.”

Reporter: În câte ore?

Ștefan Ene: „Imediat.”

În paralel, încă de sâmbătă seara, Administrația Fluvială a Dunării de Jos draghează în două puncte pentru a crea un canal adânc, pe șenalul navigabil de pe Dunărea Veche.

Adrian Maizel, purtător de cuvânt al AFDJ Galați: „Se efectuează la 4,5 metri adâncime, față de nivelul zero al mirei de la Călărași. Asta înseamnă că adâncim cu aproximativ 1,2, 1,5 metri, față de adâncimea efectivă, astăzi, în zonă”.

Corespondent Știrile PRO TV: „O măsură suplimentară luată de autorități pentru a asigura debitul necesar Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost reducerea ecluzărilor, chiar dacă asta a dus la scăderea numărului navelor care fac trecerea dinspre canalul Dunăre-Marea Neagră spre Dunăre și invers”.

De la an la an, tot mai multă apă se scurge spre Brațul Bala. Dacă în urmă cu 3 decenii, raportul era de aproximativ 70% pe Brațul Bala și 30% pe Dunărea Veche, acum preia 86% din debit, iar Dunărea Veche a rămas doar cu 14%. Specialiștii avertizează că, fără lucrări, această diferență va putea crea probleme pe viitor.