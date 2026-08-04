Reacția vânzătorului de legume atacat de ruși cu o dronă într-o piață din Herson. Ce i-a arătat dronei înainte de explozie

Ucraina a acuzat marţi Rusia de comiterea unei crime de război după ce a fost difuzat un videoclip în care se vede o dronă urmărind şi rănind un vânzător de legume în oraşul Herson, din sudul Ucrainei, relatează Reuters.

Imaginile difuzate de poliţia ucraineană arată drona urmărind un bărbat în jurul unei dubiţe folosite ca tarabă de stradă, înainte de a exploda în momentul în care acesta se aruncă spre a se adăposti în spatele vehiculului. Poliţia a declarat că bărbatul, în vârstă de aproximativ 50 de ani, a supravieţuit, dar a suferit un şoc şi răni provocate de şrapnel. Autorităţile ucrainene l-au identificat ulterior doar ca fiind un bărbat de 52 de ani pe nume Iurii şi au difuzat un interviu video cu acesta, realizat într-un salon de spital. "Astăzi, mulţi au fost şocaţi de încă un videoclip cu «safari-ul» cu drone pe care ruşii îl desfăşoară împotriva civililor din Herson", a scris preşedintele Volodimir Zelenski pe ⁠X, afirmând că "Rusia a înnebunit" şi solicitând exercitarea unei presiuni mai mari asupra Moscovei, precum şi garanţii solide de securitate pentru Ucraina. "Trebuie să acţionăm şi să susţinem viaţa în moduri care să forţeze Rusia să se gândească serios la pace, în loc să-şi extindă raza de acţiune a dronelor sale", a pledat Zelenski. Recomandări Video Peste 100 de explozii au avut loc în Franța. Un depozit ascuns de muniții, ...

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Today, many were shocked by yet another video of the drone “safari” Russians are carrying out against civilians in Kherson. A Russian drone deliberately hunted down a man selling vegetables and detonated right next to him. The Russians even admitted to the crime, showing zero… pic.twitter.com/uGjC7esFwR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2026

Reuters a verificat locaţia folosind clădirile din jur, configuraţia drumurilor şi vegetaţia, care se potriveau cu imaginile din satelit şi din arhivă. Data nu a putut fi confirmată independent, dar poliţia ucraineană şi ministrul de externe Andrii Sîbiha au declarat că incidentul a avut loc chiar marţi.

🙏The civilian food vendor hunted by a Russian FPV drone at a vegetable market in Kherson survived, Ukraine’s National Police has confirmed.



He suffered blast trauma, shrapnel wounds and a concussion. Doctors are providing him with all necessary medical care. https://t.co/OA99N3Ssej pic.twitter.com/RfRfKsN79q — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 4, 2026

Ministerul Apărării din Rusia nu a răspuns imediat la solicitarea Reuters de a comenta incidentul. "A fost înspăimântător" Vânzătorul de legume s-a dus dimineaţă la Herson pentru a-şi vinde produsele, a declarat Oleksandr Prokudin, şeful administraţiei militare regionale din Herson. Prokudin a publicat interviul video cu bărbatul pe aplicaţia Telegram. "Abia deschisesem umbrela şi începusem să descarc cutiile. Soţia mea era şi ea acolo. Apoi am auzit un zumzet, dar nici măcar nu am putut să o vedem. A venit de undeva din spatele pieţei, din tufişurile de acolo, şi a zburat foarte jos", a povestit Iurii, aflat într-un salon de spital. "Este un loc deschis. Nu ai unde să te duci. Este îngrozitor, desigur. Cu adevărat înspăimântător", a comentat el. „Îi arătam dronei: «Uite, sunt legume», dar a început să zboare direct spre mine”, a declarat el ulterior într-un interviu acordat din spital, postat de administrația militară a regiunii Herson. În urma atacului, el a suferit răni provocate de șrapnel și o comoție cerebrală, a relatat Kyiv Independent. În videoclip, Iurii şi-a arătat rănile de la ambele picioare, precum şi de pe spate. Soţia lui a fugit şi nu a fost rănită, a spus el.

Kherson “human safari” - barbaric

A miracle the man survived https://t.co/kNu0oUFDrh — Alexander Peters (@pvanpeters) August 4, 2026



Sîbiha a afirmat că atacul face parte dintr-o campanie deliberată a Rusiei de intimidare a civililor. "Această crimă de război barbară comisă de Rusia în Herson necesită condamnare internaţională şi dreptate, dar mii de crime similare nu ajung niciodată în atenţia publicului", a scris el pe Telegram. În iulie, Misiunea ONU de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina a declarat că a înregistrat 1.396 de decese în rândul civililor şi 7.978 de răniţi în primele şase luni ale anului 2026, ceea ce reprezintă o creştere cu 37% faţă de 2025 şi mai mult decât dublul bilanţului din 2024. Misiunea a precizat că această creştere bruscă a numărului de victime civile a fost determinată în principal de intensificarea atacurilor ruseşti cu rachete de lungă distanţă şi drone, care vizează oraşe situate la mare distanţă de liniile frontului. Ucraina atacă, de asemenea, Rusia cu drone şi rachete de lungă distanţă, multe dintre acestea provocând victime civile, afirmă autorităţile ruse. Luni, Rusia a acuzat Ucraina de terorism după ce şapte persoane, printre care trei copii, au fost ucise în staţiunea turistică Ghelendjik de la Marea Neagră, într-un incident pe care l-a calificat drept un atac deliberat al Ucrainei cu drone asupra civililor. Un oficial ucrainean a declarat că drona a căzut pe plaja din Ghelendjik doar pentru că a fost doborâtă de apărarea antiaeriană rusă, adăugând că "Ucraina îşi foloseşte armele exclusiv împotriva complexului militar-industrial rus şi a infrastructurii economice". Atât Rusia, cât şi Ucraina neagă că ar viza civilii în războiul declanşat de invazia Rusiei în Ucraina, în februarie 2022.

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