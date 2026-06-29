LIVE: Rezolvarea subiectelor de la Bacalaureat 2026, proba de Limba română

Explicațiile vor fi oferite de profesoara Cristina Gavriliță, de la Centrul Educațional Unirea , care va parcurge, pas cu pas, toate cele trei subiecte ale probei: înțelegerea textului la prima vedere și textul argumentativ de la subiectul I, cerința de la subiectul al II-lea, legată de elementele de construcție a unui text literar, precum și eseul de la subiectul al III-lea, bazat pe o operă studiată pe parcursul liceului.

De ce este utilă rezolvarea de la ora 13:00

Pentru candidați, rezolvarea oferită imediat după ieșirea din examen reprezintă o primă estimare a notei obținute, înainte ca baremul oficial de evaluare și de notare să fie publicat de Ministerul Educației, la ora 15:00, pe platforma subiecte.edu.ro. Explicațiile unui profesor de specialitate ajută la clarificarea modului în care ar fi trebuit formulate răspunsurile la cerințele de înțelegere a textului, precum și a structurii și a reperelor pe care un text argumentativ sau un eseu trebuie să le respecte pentru a obține punctajul maxim.

Rezolvarea de astăzi vine după ce, în cursul dimineții, pe rețelele de socializare au circulat mai multe informații despre conținutul subiectelor, unele confirmate ulterior odată cu apariția variantelor oficiale ale lucrărilor susținute la examen.

Calendarul probelor scrise continuă

După proba de astăzi, candidații vor mai susține trei probe scrise: proba obligatorie a profilului, pe 30 iunie, proba la alegere a profilului și specializării, pe 2 iulie, și Limba și literatura maternă, pe 3 iulie, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale. Primele rezultate ale sesiunii vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12:00, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi comunicate pe 13 iulie.