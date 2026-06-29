Documentele pot fi consultate de candidați, profesori și părinți după încheierea probei, pentru verificarea modului în care se acordă punctajele.

Baremul la Limba română arată cum sunt evaluate răspunsurile candidaților pentru fiecare dintre cele trei subiecte primite la examen. Proba este notată cu 100 de puncte, dintre care 10 puncte sunt acordate din oficiu. Restul punctajului este împărțit între cerințele de înțelegere a textului la prima vedere, redactarea unui text argumentativ, analiza unui fragment literar și eseul de la ultimul subiect.

Subiectele la BAC Română 2026

La Subiectul I, elevii au avut cerințe pe baza unui text la prima vedere extras din volumul „Sufletul nu cunoaște distanțele. Pagini de corespondență cu familia Pillat”, de Pia Pillat. Candidații au trebuit să răspundă la mai multe întrebări de înțelegere și interpretare, iar la punctul B să redacteze un text argumentativ despre pregătirea pentru un examen și renunțarea la activitățile preferate.

La Subiectul al II-lea, elevii au avut de prezentat perspectiva narativă într-un fragment literar, cerință care verifică atât identificarea corectă a naratorului, cât și capacitatea de a susține răspunsul prin exemple din text.

La Subiectul al III-lea, candidații au avut de redactat un eseu de minimum 400 de cuvinte despre particularitățile unui text poetic studiat, aparținând lui George Bacovia. Baremul explică modul în care sunt punctate încadrarea operei, comentarea temei, analiza elementelor de compoziție și limbaj, dar și respectarea normelor de exprimare, ortografie și punctuație.

Baremele publicate de Ministerul Educației reprezintă principalul reper pentru evaluarea lucrărilor, însă nota finală este stabilită de profesorii evaluatori, în urma corectării lucrărilor conform criteriilor oficiale.