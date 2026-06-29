"Subiectele, ca structură, se ştiu pentru că nu sunt schimbate de vreo 15 ani. Structura în sine nu pune probleme. Nu sunt surprize. Mi se pare mult, mult mai uşor la Bacalaureat în comparaţie cu Evaluarea Naţională. Gradul de dificultate a fost de 7-8", a declarat, pentru AGERPRES, Serinella Zara.

În opinia sa, adevărata presiune pentru elevii care au terminat liceul este faptul că la subiectul al treilea mulţi aleg să memoreze comentariile literare, în loc să citească şi să interpreteze operele.

"Dacă este proză sau dramaturgie, elevii nu citesc. Ei sunt obişnuiţi să înveţe pe derost nişte comentarii. De aici pleacă şi stresul pe care îl au la Română. Bănuiesc că le este să înveţe un comentariu, ceea ce nu ar trebui să se întâmple. Adică, o operă literară trebuie citită, interpretată, astfel de opere literare se fac de-a lungul celor patru ani de zile, astfel încât Bacalaureatul devine chiar foarte uşor în aceste condiţii. Pentru copiii care au lucrat astfel Bacalaureatul este o plăcere", a declarat profesoara.

Ea a precizat că în acest an elevii au reacţionat pozitiv la subiectul poezie, considerat a fi mai accesibil şi mai apropiat de zona emoţională.

"Într-adevăr, poezia este generoasă cu tot ceea ce înseamnă emoţie şi starea sufletească. Am avut 90 de elevi anul acesta, pentru că am avut trei clase la Colegiul Mihai Eminescu. A fost un moment trăit la maximum pentru că li s-a dat poezie, comparativ cu nuvelă, comedie sau basmul, care au fost date anii anteriori. Raportat la simulare, unii elevi credeau că dacă a fost la simulare nu se mai dă şi la examen. E un fel de alba-neagra. Ei bine, nu. Poate să fie acelaşi subiect, aşa cum aproape s-a şi întâmplat acum", a explicat Serinella Zara.

Conform acesteia, subiectul I ar fi ridicat unele dificultăţi punctuale pentru candidaţi, în special la itemi de interpretare.

"Subiectul 1 a pus o mică problemă pentru mulţi elevi. Nu ştiu în ce măsură s-au aşteptat la asta cei care au elaborat subiectele. De exemplu, la exerciţiul doi este o întrebare referitoare la domeniul la care se referă un studiu. Domeniul nu este "literatură", cum au scris cei mai mulţi dintre elevi, deşi răspunsul corect era 'critică literară', 'istorie literară' ", a precizat profesoara.

În opinia cadrului didactic, subiectele au fost accesibile pentru elevii care s-au pregătit constant, dar că dificultăţile apar la redactare şi la diferenţierea conceptelor de bază.

"În rest, subiectele au fost previzibile.Text argumentativ se tot lucrează. Câtă vreme există un minimum de exerciţiu de antrenament pe tot ceea ce înseamnă examen nu ar trebui să pună elevii în dificultate. De exemplu, la argumentativ, elevii pierd puncte pentru că nu ştiu diferenţa dintre argument şi exemplu. Ori un argument are patru puncte, în condiţiile în care ei trec direct la exemplu considerând că e un argument. Asta vine şi din modul în care le sunt explicate lucrurile astea la clasă", a menţionat Serinella Zara.