La proba de competențe orale, într-o limbă străină, le-au fost testate vocabularul și capacitatea de a susține un dialog cu membrii comisiei de examen.

A fost dificil pentru mulți, au constatat profesorii, surprinși că după 13 ani de studiu al unei limbi străine, nu au reușit să spună unde se află, în ce zi suntem sau ce le place să facă în timpul liber.

Profesorii au observat dificultăți

Din cei 130.000 de tineri înscriși la sesiunea de vară, peste 30.000 și-au echivalat proba de limbă modernă cu un certificat internațional, obținut în timpul liceului. Potrivit Ministerului Educației, 90 la sută dintre cei chemați azi în centrele de examen au ales limba engleză, cam 4% franceză, 3% germană, apoi spaniolă, portugheză și italiană.

Reporter: „Îți amintești un subiect?”

Elevă: „Ce mi-a plăcut să fac. În engleză. Dansul.”

Reporter: „You like to dance, anything else?”

Elevă: „Sleep. Asta am răspuns, în special cu dansul și cu dormitul, că atât îmi place.”

Corespondent PROTV: „Proba de competențe într-o limbă modernă are, de fapt, trei segmente. Întâi elevii ascultă de două ori un fișier audio și răspund la întrebări pe marginea lui - în total, 20 de minute. Apoi, timp de două ore, scriu texte pe temele date - eseuri, mailuri, cereri sau informări. În fine, au încă un sfert de oră pentru un dialog liber cu cei doi profesori examinatori.”

Livia Epure, profesoară de limba engleză: „La partea audio s-au descurcat, majoritatea, excepțional. La partea scrisă, adevărat, e ceva mai dificil pentru ei să elaboreze. Aici avem o problemă.”

Proba a testat competențele

Cei mai mulți dintre candidați au ales la bacalaureat limba străină introdusă în orar încă din clasa pregătitoare.

Viviana Codreanu, profesor: „Au pauze, au ticuri verbale, nu știu să ducă până la capăt o idee, pentru că nu au cultura necesară. Ei nu citesc și atunci nu sunt capabili să se exprime corect și să emită o frază coerentă pe baza unui text.”

Punctajul probei va fi transformat într-un calificativ, conform unei grile internaționale. A1 înseamnă cunoașterea limbii la nivel de școală primară, A2 abilități de început de gimnaziu, B1 nivel mediu pentru liceu, iar B2 e echivalentul notei 10.