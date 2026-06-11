Va fi dotat cu echipamente și programe speciale și va folosi inteligența artificială pentru identificarea mai rapidă a victimelor și a agresorilor. În prezent, avem prea puțini polițiști specializați, iar aceștia nu pot ține ritmul cu sutele de mii de sesizări.

Programul dezvoltat împreună cu Departamentul de Stat al Statelor Unite va ajuta polițiștii de la noi în combaterea unor infracțiuni precum traficul de minori, abuzul și exploatarea sexuală a copiilor în mediul online.

Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-ministrului: „Cel mai vizibil rezultat al său va fi Centrul Național din cadrul Poliției Române, care transformă sesizările – inclusiv pe cele primite din SUA – în dosare penale, arestări și copii salvați.”

Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România: „Suntem foarte încântați să lucrăm cu România. Acesta este parte din sistemul nostru de valori comune, de a ajuta copiii cărora li s-a răpit unul dintre cele mai prețioase lucruri din viață: copilăria lor. Statele Unite ale Americii sunt mândre să sprijine acest program.”

Programul se întinde pe cinci ani și beneficiază de o finanțare de 12 milioane de dolari din partea Statelor Unite ale Americii. În prezent, activitatea de supraveghere online se face cu prea puțin personal specializat, spun reprezentanții organizațiilor din domeniu. Noul centru, în care vor lucra 20 de polițiști, va folosi echipamente și tehnologii de ultimă generație, iar cu ajutorul inteligenței artificiale vor fi procesate mai repede materialele video pentru a depista cazurile de abuz.

Ștefan Coman, IJM România – International Justice Mission: „România primește de la National Center for Missing & Exploited Children din Statele Unite – deci doar raportări care vin de la marile platforme, cum sunt Meta, Alpha – sute de mii de sesizări. Avem prea puține resurse, prea puțini oameni care sunt expuși la niște materiale incredibil de greu de urmărit.”

Potrivit raportului anual 2025 al INHOPE, organizație internațională care monitorizează și combate materialele cu abuz sexual asupra minorilor, România se află printre statele cu cele mai ridicate niveluri de conținut de acest tip găzduit la nivel global.