Așteaptă sprijin și din partea altor state membre care ar putea susține inițiativa. Organizațiile de mediu acuză însă autoritățile că preferă măsuri reactive, precum împușcarea, în detrimentul prevenției pe termen lung.

Corespondent PROTV: „Mă aflu în pădurea de pe Tâmpa, aflată foarte aproape de centrul Brașovului. Avem câțiva urși care trăiesc aici, unii tineri, de 2-3 ani, și cel puțin o femelă cu pui. Deseori ajung și pe stradă, printre case și blocuri, unde există coșuri de gunoi descoperite, care atrag animalele în oraș. Mulți localnici solicită măsuri de urgență, iar situația este similară în alte locuri din țară. Legea care a dublat cotele de prevenție la urs nu este promulgată, iar președintele Nicușor Dan a trimis-o la Curtea Constituțională, pe motiv că ar încălca Directiva Habitate. În aceste condiții, viceprim-ministrul Tanczos Barna ar vrea să se folosească de precedentul unei alte specii, lupul, care nu mai este acum strict protejată, și spune că va cere ajutor de la Bruxelles, pentru ca ursul brun să nu mai fie nici el pe această listă. Pe de altă parte, în România deja se vânează urși, iar legea permite împușcarea sau eutanasierea imediată a exemplarelor care fac probleme în localități. De la începutul anului, 34 de exemplare au fost sacrificate în intervenții de urgență, ultimul fiind aseară, la Râșnov. Tanczos Barna susține că a redactat deja o scrisoare către comisarul european pentru mediu și că acum strânge susținători din rândul statelor membre. Potrivit ultimelor date publicate de Comisia Europeană, ursul brun este prezent în 29 de țări de pe continent.”