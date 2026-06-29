Elevii au dat examenul în condiții de caniculă, iar recomandarea a fost ca toate clasele să fie organizate pe partea cu umbră a școlilor. Multe licee din țară nu au însă aer condiționat.

Corespondent PRO TV: „George Bacovia și Tudor Arghezi au fost cele două nume intens dezbătute astăzi pentru că sunt cele două care au picat la punctul trei, la subiectul al 3-lea la prima probă a examenului de Bacalaureat. Limba și Literatura română, intens dezbătute de cei 131.000 de candidați care s-au înscris la acest examen.

Părerile sunt împărțite. Profesorii spun că au fost subiecte ușoare, elevii spun că au fost ușoare, dar și grele în același timp. Evident, depinde fiecare de cât de mult s-a pregătit. Un alt subiect intens dezbătut a fost cel al caniculei, al căldurii, pentru că în București a fost foarte cald încă de dimineață. La ora 12:00 când s-a încheiat prima probă a examenului de Bacalaureat, în Capitală erau 34°C, dar se resimțeau 44-45° la umbră. Ne putem imagina cât de caldă au fost în sălile de examen. E un monument istoric, nu există aere condiționate. Au fost deschise toate ferestrele. Mi-au mărturisit și elevii că au fost foarte cald. Au transpirat în săli, nu au avut voie cu evantaie, nu au avut ventilatoare.

Au primit însă câte două baxuri de apă în fiecare sală de examen. Fetele mi-au spus că și-au legat părul cu pixuri și cu creioane, pentru că nu a avut accesorii de păr. Le-a fost cald. Au venit în ținute lejere, au ieșit transpirați, dar s-au bucurat împreună cu părinții lor, care erau la fel de transpirații aici, în fața școlilor. În total, au fost peste 131.000 de candidați. Dintre aceștia, doar 116.000 provin din promoția curentă, 15.000 sunt din promoțiile anterioare și fie dau acum probele pe care nu le-au promovat, fie din nou toate probele. A fost foarte cald și în celelalte județe din București. În Timiș, de exemplu, peste 70% din unitățile de învățământ nu au aer recondiționate. Acolo a și circulat un mesaj pe grupurile de părinți. A venit o recomandare din partea Colegiului Loga. Le cerea o părinților ventilatoare cu împrumut, pe durata examenului de bacalaureat, să le lase la paznic.

Și le vor prelua, pentru că a fost foarte, foarte cald. Mâine urmează proba obligatorie a profilului. Pe data de șapte se vor afișa primele rezultate, apoi urmează contestațiile, iar rezultatele finale, în cele din urmă, pe 13 iulie”.