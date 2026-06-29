Bacalaureat 2026. Subiectele la Română pe care le-au avut de rezolvat elevii la examenul de anii trecuți. Modele de subiecte

Proba scrisă la Limba și literatura română deschide, în fiecare an, sesiunea de vară a examenului de Bacalaureat, iar structura subiectelor a rămas constantă în ultimii ani: trei subiecte, în valoare totală de 90 de puncte, plus 10 puncte din oficiu.

Înainte de proba din 2026, o privire asupra subiectelor date la examenele anterioare poate fi utilă atât pentru a înțelege tipul de cerințe pe care candidații le pot întâlni, cât și pentru a observa modul în care Ministerul Educației variază textele-suport și temele eseurilor de la an la an. Cum este structurată proba, an de an Indiferent de anul susținerii examenului, proba de Limba și literatura română respectă aceeași arhitectură. Subiectul I, în valoare de 50 de puncte, este împărțit în două secțiuni: partea A cuprinde, de regulă, cinci cerințe de înțelegere a unui text la prima vedere — sensul unor cuvinte sau secvențe din text, identificarea unor informații explicite, precizarea unei trăsături sau a unui detaliu pe baza fragmentului dat — iar partea B solicită un text argumentativ de minimum 50 de cuvinte, pe baza unei opinii legate de tema textului-suport. Subiectul al II-lea, notat cu 10 puncte, cere de obicei un răspuns de minimum 50 de cuvinte pe baza unui alt fragment la prima vedere, cu cerințe legate de rolul notațiilor autorului, tipul de perspectivă narativă sau particularitățile unui curent literar. Subiectul al III-lea, cel mai consistent, valorează 30 de puncte și constă într-un eseu de minimum 400 de cuvinte despre o operă literară studiată în liceu, în funcție de cerința exactă extrasă pentru sesiunea respectivă: caracterizare de personaj, particularități de construcție a unui personaj, relația dintre două personaje, tema și viziunea despre lume sau particularitățile unei specii literare. În fiecare an, primele două subiecte sunt, în general, identice pentru profilurile real și uman, diferența majoră apărând la subiectul al III-lea, unde tema eseului poate varia în funcție de profil. Citește și Bacalaureat 2026 Limba română - a început examenul. Tot ce trebuie să știe absolvenții care dau astăzi examenul

Ce a picat la BAC 2025 La sesiunea de vară a Bacalaureatului 2025, susținută pe 10 iunie, candidații de la profilurile real, tehnologic, uman și pedagogic au primit, la subiectul I, un fragment din volumul „Părintele 'Geticei'", semnat de Grigore Băjenaru. Pe baza acestui text, elevii au avut de indicat sensul din text al cuvântului „prielnic” și al secvenței „pe timpuri”. La subiectul I, partea B, candidații au avut de redactat un text argumentativ despre dacă înfățișarea unei persoane poate influența succesul acesteia. La subiectul al II-lea, textul-suport a fost un fragment dramatic semnat de G.M. Zamfirescu, din piesa „Domnișoara Nastasia”, cerința fiind legată de rolul notațiilor autorului în fragmentul respectiv. La subiectul al III-lea, candidații de la profilul real și tehnologic au avut de redactat un eseu de minimum 400 de cuvinte despre particularitățile de construcție a unui personaj dintr-un text narativ studiat, scris de Ion Creangă sau Ioan Slavici — concret, putând opta pentru caracterizarea lui Harap-Alb din „Povestea lui Harap-Alb” sau a lui Ghiță din „Moara cu noroc”. Candidații de la profilurile uman și pedagogic au primit o cerință asemănătoare, dar axată pe analiza relației dintre două personaje din aceleași opere. Subiectele și baremele oficiale de la BAC 2025 Română au fost publicate, conform programului, la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro.

Ce a picat la BAC 2024 Examenul din 2024 a avut loc pe 1 iulie. La subiectul I, textul la prima vedere a fost fragmentul „O vizită la Tudor Arghezi”, din volumul „Amintiri și portrete”, de Gabriel Dimisianu. Pe baza acestuia, candidații au avut de rezolvat cinci cerințe de comprehensiune a textului, printre care indicarea sensului unor cuvinte și secvențe din fragment. La subiectul al II-lea, elevii au avut de explicat rolul notațiilor autorului într-un fragment din piesa de teatru „Omul cu mârțoaga”, de George Ciprian. La subiectul al III-lea, candidații de la profilul real au avut de scris un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinte particularitățile nuvelei „Moara cu noroc”, de Ioan Slavici, în timp ce elevii de la profilul uman au avut de realizat caracterizarea unui personaj din aceeași nuvelă. Subiectul I, partea B, a constat într-un text argumentativ pe tema dacă emoțiile influențează sau nu sinceritatea exprimării. Subiectele de la BAC 2024 au fost publicate oficial, ca în fiecare an, după ora 15:00, pe subiecte.edu.ro, însă o variantă a circulat în online cu aproximativ 20 de minute după începerea probei, fiind fotografiată dintr-un centru de examen, fără a fi confirmată oficial la acel moment. De ce subiectele din anii trecuți sunt utile pentru pregătire Chiar dacă subiectele propriu-zise nu se repetă de la un an la altul, fragmentele și cerințele din sesiunile anterioare oferă candidaților o imagine clară asupra tipului de text-suport folosit (proză memorialistică, text dramatic, fragmente epice scurte) și asupra formulării cerințelor la fiecare subiect. Modelele publicate de Ministerul Educației înainte de fiecare sesiune, precum și subiectele folosite la simulările naționale, respectă aceeași structură și sunt recomandate de profesori ca exerciții de antrenament, alături de variantele oficiale din anii precedenți. Pentru subiectul al III-lea, care rămâne cel mai solicitant, lista autorilor obligatorii din programa de Bacalaureat — printre care Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale, Ioan Slavici, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, G. Călinescu, Marin Preda și Nichita Stănescu — rămâne neschimbată de mai mulți ani, astfel încât eseurile cerute la examen pot viza, teoretic, oricare dintre operele studiate la clasă pe parcursul liceului. Calendarul pentru sesiunea 2026 Proba de Limba și literatura română din 2026 a avut loc luni, 29 iunie, iar subiectele și baremele oficiale au fost publicate, conform regulamentului, la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro. Probele scrise continuă cu proba obligatorie a profilului, pe 30 iunie, proba la alegere a profilului și specializării, pe 2 iulie, și Limba și literatura maternă, pe 3 iulie. Primele rezultate ale sesiunii sunt programate pentru 7 iulie, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe 13 iulie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













