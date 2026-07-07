Elevii claselor a XII-a și din anii terminali trebuie să știe cum se calculează media la BAC, pentru că nu este suficient să iei notă de trecere la fiecare probă scrie. Pentru a obține diploma de Bac, candidații trebuie treacă de probele de competențe, dar și examenele scrise. Iată care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească un absolvent pentru a promova și cum se calculează media la BAC.

Cum se calculează media la BAC

Media generală la examenul de Bacalaureat se calculează pe baza notelor obținute la probele scrise, prin efectuarea mediei aritmetice. Astfel, notele de la cele trei probe scrise se adună, iar rezultatul se împarte la trei, reprezentând media finală a examenului.

Formula de calcul este:

(a + b + c) / 3

unde a, b și c reprezintă notele obținute la cele trei probe scrise ale examenului de Bacalaureat.

De exemplu, dacă un elev obține următoarele note:

· Limba și literatura română – 8

· Matematică – 9,50

· Chimie – 9,40

Media generală se calculează astfel:

(8 + 9,50 + 9,40) / 3 = 8,96

Prin urmare, media finală a candidatului va fi 8,96.

Condiții de promovare a examenului de Bacalaureat

Pentru promovarea examenului de Bacalaureat, absolvenții trebuie să îndeplinească mai multe condiții.

Elevii trebuie să se prezintă și să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, să participe la toate probele scrise și să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă. În plus, media generală a examenului trebuie să fie cel puțin 6, pentru ca examenul de Bacalaureat să fie considerat promovat.

Potrivit regulilor de evaluare, în situația în care un candidat obține media generală 5,99, aceasta se rotunjește la 6,00, ceea ce permite promovarea examenului.

De asemenea, elevii care au avut media generală minimum 9,50 în fiecare an de liceu și obțin media 10 la examenul de Bacalaureat primesc o diplomă de merit pentru performanțele lor școlare.

Probele de evaluare a competențelor digitale

Proba C din cadrul examenului de Bacalaureat 2026, care evaluează competențele lingvistice într-o limbă de circulație internațională, se desfășoară în două zile, 11 și 12 iunie 2026, conform calendarului oficial.

În prima zi, candidații susțin proba de înțelegere a unui text audiat, urmată de proba scrisă. În această etapă, elevii ascultă înregistrări audio de două ori, fără posibilitatea de întrerupere, după care rezolvă cerințele primite. Subiectele pot fi pentru mai multe limbi străine studiate în liceu, precum engleză, franceză, germană, spaniolă și altele, în funcție de opțiunile fiecărui candidat.

A doua zi este dedicată probei orale, care se desfășoară conform programării stabilite de fiecare centru de examen. Această probă evaluează capacitatea de exprimare orală în limba străină aleasă.

Pentru ambele zile, subiectele sunt transmise la ora 8.00, iar examenul începe la ora 9.00. Baremele de corectare sunt publicate ulterior, în aceeași zi.

Elevii au primit rezultatele inițiale pe 7 iulie, iar contestațiile se depun în aceeași zi, urmând ca rezultatele finale să fie comunicate pe13 iulie.

Sesiunea a doua de BAC 2026 iulie-august

Cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului va avea loc între 14 și 21 iulie 2026. Competențele se vor susține între 3 și 6 august, apoi probele scrise între 10 și 13 august 2026.

· 14 – 21 iulie 2026 – Înscrierea candidaților la a doua sesiune (inclusiv cei cu corigențe)

· 3 – 4 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)

· 4 – 5 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B)

· 5 – 6 august 2026 – Evaluarea competențelor digitale (proba D)

· 6 – 7 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C)

Probele scrise Bacalaureat 2026

· 10 august 2026 – Limba și literatura română (proba E.a – scris)

· 11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului (proba E.c – scris)

· 12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d – scris)

· 13 august 2026 – Limba și literatura maternă (proba E.b – scris)

· 18 august 2026 – Afișarea rezultatelor (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)

· 19 – 20 august 2026 – Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

· 20 – 21 august 2026 – Soluționarea contestațiilor

· 24 august 2026 – Afișarea rezultatelor finale