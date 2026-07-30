"Sunt efectuate cercetări cu privire la activitatea infracţională a 16 persoane, angajaţi ai unei societăţi comerciale şi complici ai acestora, care, în perioada aprilie 2023 - prezent, ar fi sustras diferite produse de catering şi boutique (parfumuri, ceasuri, mâncare, accesorii, produse personalizate şi alte bunuri), comercializate pe parcursul zborurilor efectuate de către o companie aeriană, precum şi încasările provenite din vânzarea acestora", informează Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Acţiunea se desfăşoară în colaborare cu poliţiştii Serviciului de Poliţie Transporturi Aeriene "Henri Coandă", sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.

Persoanele vizate vor fi conduse la audieri la sediul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti.