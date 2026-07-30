Premierul interimar Ilie Bolojan a dat asigurări că, dacă va fi adoptat, proiectul legii salarizării nu va scădea veniturile din domeniul sanitar.

Guvernul a deblocat, prin memorandum, aproape 7.000 de posturi din sistemul de sănătate, astfel că unitățile medicale trebuie să organizeze concursuri de angajare.

Nemulțumiți de declarațiile autorităților despre proiectul legii salarizării, unii angajați din spitale au ieșit din nou la protest.

Asistentă: „Suntem lipsă, deficit este în toată Floreasca. Suntem două asistente pe un cabinet unde sunt văzuți pacienți cu chirurgie cardiovasculară, chirurgie generală.”

Radu Țincu, doctor: „Guvernul trebuie să-și asume în scris faptul că nu o să scadă veniturile. Atenție, a nu se confunda veniturile cu salariile, pentru că o parte din veniturile oamenilor din Terapie Intensivă și din UPU sunt realizate de acel spor pentru condițiile grele de muncă. Dacă acest spor este redus, salariul în mod real nu scade, pentru că salariul rămâne același, însă venitul oamenilor scade.”

Reacțiile vin după declarația făcută de premierul interimar, Ilie Bolojan, la finalul unei ședințe extraordinare de guvern.

Ilie Bolojan, premierul interimar al României: „Consider că această grevă s-a bazat pe minciună și pe dezinformare, legată, în primul rând, de ceea ce s-ar întâmpla dacă Legea salarizării ar fi adoptată. Dacă s-ar adopta această lege, niciun salariu în sectorul public, niciun câștig în sectorul public nu va scădea.”

Cinci confederații sindicale au cerut respingerea proiectului legii salarizării, care prevede inclusiv modificarea sporurilor pentru cei din sănătate.

Dacă legea nu este adoptată până la finalul lunii august, România poate pierde 770 de milioane de euro din PNRR. Între timp, Guvernul a deblocat posturile din sănătate.

Corespondent Știrile PRO TV: „Guvernul a dat liber pentru angajarea a peste 6.800 de oameni în spitale și în serviciile de ambulanță. Peste 5.100 sunt pentru asistenți medicali și personal medical auxiliar, iar 1.433 pentru medici. Cele mai multe posturi sunt în București – 1.551. Urmează Timiș, cu 491, Prahova, cu 405, și Mureș, cu 324. Printre spitalele care pot face cele mai multe angajări sunt Universitarul din București, Județeanul din Prahova și cele din Botoșani și Bihor. În Timiș sunt două spitale: Municipalul și Județeanul din Timișoara. În topul județelor care pot angaja cei mai mulți medici, adică cele care au primit cele mai multe posturi, sunt București, Prahova, Timiș, Cluj, Constanța și Iași.”

Spitalele vor începe concursurile pentru angajarea personalului, iar acestea pot dura chiar și câteva luni. O analiză făcută în urma ultimului memorandum aprobat de Guvern, în 2024, a arătat că s-au ocupat doar 30% din posturile deblocate.