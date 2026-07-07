Rezultate Bacalaureat 2026. Vezi rezultatele pe fiecare județ în parte

Cum se verifică notele, pe fiecare județ

Rezultatele sunt publicate online, pe platforma oficială a Ministerului Educației, dedicată examenului de Bacalaureat - bacalaureat.edu.ro. Din motive de protecție a datelor personale, notele nu apar alături de numele elevilor, ci sunt asociate unui cod unic, primit de fiecare candidat la susținerea primei probe.

Pentru a consulta rezultatele pe județul în care a fost susținut examenul, candidații trebuie să parcurgă următorii pași:

Accesează platforma bacalaureat.edu.ro; Selectează din listă județul corespunzător centrului de examen; Introduce codul unic primit de la unitatea de învățământ; Consultă notele obținute la fiecare probă scrisă, media finală și statutul de promovare.

Rezultatele pot fi verificate separat pentru fiecare dintre cele 41 de județe ale țării, plus municipiul București, platforma permițând selectarea individuală a fiecărei regiuni în care s-a desfășurat examenul. Alternativ, notele pot fi consultate și în listele afișate fizic la centrele de examen, structurate tot pe bază de coduri, nu de nume, listele fiind organizate pe județe, licee și promoții.

Elevii care nu mai dețin codul unic trebuie să contacteze secretariatul liceului absolvit, verificarea online nefiind posibilă fără acest identificator.



