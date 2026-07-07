Rezultate Bacalaureat 2026. Vezi rezultatele pe fiecare județ în parte

Bacalaureat 2026
Data publicării:
Data actualizării:
61535118

Rezultatele inițiale ale examenului de Bacalaureat 2026, sesiunea de vară, au fost publicate la ora 09:00. Vezi care sunt rezultatele pe fiecare județ în parte.

autor
A.C.

Cum se verifică notele, pe fiecare județ

Rezultatele sunt publicate online, pe platforma oficială a Ministerului Educației, dedicată examenului de Bacalaureat - bacalaureat.edu.ro. Din motive de protecție a datelor personale, notele nu apar alături de numele elevilor, ci sunt asociate unui cod unic, primit de fiecare candidat la susținerea primei probe.

Pentru a consulta rezultatele pe județul în care a fost susținut examenul, candidații trebuie să parcurgă următorii pași:

  1. Accesează platforma bacalaureat.edu.ro;
  2. Selectează din listă județul corespunzător centrului de examen;
  3. Introduce codul unic primit de la unitatea de învățământ;
  4. Consultă notele obținute la fiecare probă scrisă, media finală și statutul de promovare.

Rezultatele pot fi verificate separat pentru fiecare dintre cele 41 de județe ale țării, plus municipiul București, platforma permițând selectarea individuală a fiecărei regiuni în care s-a desfășurat examenul. Alternativ, notele pot fi consultate și în listele afișate fizic la centrele de examen, structurate tot pe bază de coduri, nu de nume, listele fiind organizate pe județe, licee și promoții.

Elevii care nu mai dețin codul unic trebuie să contacteze secretariatul liceului absolvit, verificarea online nefiind posibilă fără acest identificator.

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Contestații și rezultate finale

După afișarea rezultatelor inițiale, candidații pot solicita vizualizarea lucrării proprii și pot depune contestații, în intervalul 14:00–18:00 din aceeași zi. Cele două acțiuni sunt independente una de cealaltă, iar vizualizarea lucrării are caracter strict informativ, fără a atrage automat recorectarea. Minorii trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un părinte sau reprezentant legal la vizualizarea lucrării.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi comunicate luni, 13 iulie.

Condiții de promovare

Pentru promovarea examenului, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și o medie generală de cel puțin 6, calculată cu două zecimale, fără rotunjire. Media nu se calculează pentru cei care nu au promovat una sau mai multe probe, au absentat sau au fost eliminați din examen.

Etichete: rezultate bacalaureat, judete,

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