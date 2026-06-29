„Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului (matematică/istorie) - proba Ec) din cadrul examenului național de Bacalaureat, programată în ziua de marți, 30 iunie, va avea loc miercuri, 1 iulie. Amânarea cu o zi față de calendarul inițial a fost aprobată prin ordin de ministru, fiind o decizie cu caracter exceptional luată ca urmare a prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru data de 30 iunie (cod roșu - caniculă). S-a avut în vedere cu prioritate protejarea sănătății elevilor, a profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și pentru asigurarea unor condiții mai bune de examinare, în contextul dat”, a transmis Ministerul Educației.

Pentru a limita impactul asupra desfășurării examenului și asupra planurilor absolvenților, toate celelalte date prevăzute în calendarul examenului național de Bacalaureat rămân nemodificate. Măsura adoptată are caracter punctual și vizează exclusiv proba scrisă la matematică/istorie. Ordinul de ministru urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.

Căldură în sălile de examen

Peste 130.000 de tineri au susținut luni, 29 iunie, prima aprobă scrisă, cea de la limba și literatura română a examenului de Bacalaureat.

Elevii au dat examenul în condiții de caniculă, iar recomandarea a fost ca toate clasele să fie organizate pe partea cu umbră a școlilor. Multe licee din țară nu au însă aer condiționat.

În Timiș, de exemplu, peste 70% din unitățile de învățământ nu au aer recondiționate. Acolo a și circulat un mesaj pe grupurile de părinți. A venit o recomandare din partea Colegiului Loga. Le cerea o părinților ventilatoare cu împrumut, pe durata examenului de bacalaureat, să le lase la paznic.