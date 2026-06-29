Pe rețelele de socializare au început deja să circule informații despre conținutul subiectelor, însă, până la publicarea oficială, acestea nu pot fi confirmate.

Ce informații circulă pe rețelele sociale

În mediul online circulă informații privind structura subiectelor. Stirileprotv.ro nu a putut confirma oficial informația și vom publica subiectele după ora 12:00, când ies toți elevii din săli.

La Subiectul al II-lea, cerința ar viza perspectiva narativă, iar la Subiectul al III-lea, eseul ar avea ca reper opera lui Tudor Arghezi pentru profilul uman și opera lui George Bacovia pentru profilul real.

Este important de precizat că această informație provine dintr-o sursă neoficială și nu a fost confirmată de Ministerul Educației. Ca în fiecare an, în intervalul dintre începutul probei și publicarea variantei oficiale, pe internet apar frecvent capturi de ecran, fotografii sau informații transmise „din interiorul” centrelor de examen, unele corecte, altele eronate sau incomplete. Fără o confirmare de pe canalul oficial, asemenea informații trebuie tratate cu rezervă.

De ce subiectele nu pot fi confirmate înainte de ora 12:00

Potrivit metodologiei de organizare a Bacalaureatului, candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, timp calculat din momentul finalizării distribuirii acestora în sălile de examen. Practic, ultimii candidați ies din examen abia după ora 12:00, motiv pentru care nicio variantă a subiectelor nu poate fi considerată oficială sau completă înainte de acest moment — indiferent câte fotografii sau informații apar în mediul online pe parcursul dimineții.

Când vor fi publicate subiectele oficiale

Ministerul Educației va publica varianta integrală a subiectelor și baremele de evaluare și de notare la ora 15:00, pe platforma subiecte.edu.ro, separat pentru fiecare filieră și profil — teoretic (uman și real), tehnologic, vocațional-pedagogic — precum și pentru elevii care au susținut proba în limba maternă. Abia din acel moment, candidații, părinții și profesorii pot compara informațiile apărute pe parcursul zilei cu varianta confirmată oficial.

Structura probei, cunoscută indiferent de conținutul exact al subiectelor

Independent de ce anume va conține varianta oficială, structura probei rămâne aceeași în fiecare an. Subiectul I (50 de puncte) are la bază un text la prima vedere și este împărțit în două secțiuni: partea A, cu cinci cerințe de înțelegere a textului, și partea B, un text argumentativ de minimum 150 de cuvinte. Subiectul al II-lea (10 puncte) cere un răspuns de minimum 50 de cuvinte despre un element de construcție a unui alt text la prima vedere — perspectivă narativă, rolul notațiilor autorului, modalități de caracterizare a unui personaj sau relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice, în funcție de tipul de text primit. Subiectul al III-lea (30 de puncte) este eseul de minimum 400 de cuvinte despre o operă literară studiată în liceu, cerința putând viza orice autor din programa oficială — printre care se numără și Tudor Arghezi și George Bacovia, alături de Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, Lucian Blaga, Marin Preda sau Nichita Stănescu.

Recomandare pentru candidați și părinți

Până la ora 15:00, cea mai sigură sursă rămâne publicarea oficială de pe subiecte.edu.ro. Informațiile apărute pe rețelele sociale în timpul desfășurării probei — fie din postări individuale, fie de pe pagini dedicate pregătirii pentru Bacalaureat — pot oferi indicii, dar nu trebuie considerate confirmate până la verificarea lor pe canalul oficial al Ministerului Educației.

Ce urmează după proba de Română

Sesiunea de probe scrise continuă marți, 30 iunie, cu proba obligatorie a profilului (Matematică pentru profilul real, Istorie pentru profilul uman), pe 2 iulie cu proba la alegere a profilului și specializării, iar pe 3 iulie cu proba la Limba și literatura maternă, pentru candidații care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale. Primele rezultate ale sesiunii vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12:00, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi comunicate pe 13 iulie.